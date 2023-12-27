面膜太凍可以加熱嗎？5個敷面膜錯誤做法　勿敷著睡、減少去角質

冬天天氣寒冷，肌膚不只會變得特別乾燥，還會出現脫皮現象，甚至影響後續上妝。除了使用保濕產品加強補水，相信大家也會藉由敷面膜來達到雙倍效果。



敷了大半輩子的面膜，你真的有敷對嗎？尤其冬天要注意的細節又有所不同，這篇將盤點5個最常見「冬天面膜誤區」，沒敷對不管敷再多或再貴的面膜都是白費！

冬天敷面膜5個錯誤做法！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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冬天面膜誤區

1. 勿擅自加熱面膜

冬天敷面膜確實會冷得刺骨，這是因為面膜本身得溫度會跟著室溫改變，在冷天時面膜溫度自然也變低。即使是這樣也千萬不要擅自將面膜加熱，避免導致面膜內的成分與分子產生變化，進而讓面膜變質。針對保濕面膜可以將其浸泡到大約45度的溫水5分鐘，但只要是有美白功效的面膜則不建議加熱，避免成分中的維他命C、氨基酸、糅花酸等發生變化！

2. 每天敷面膜

冬天皮膚會特別乾燥，但每天敷面膜的頻率對皮膚來說會造成蠻大的負擔。建議以一週三次為佳，避免過多的營養反而讓肌膚沒有喘息的空間。除了敷面膜，平常也能搭配美容油來幫助鎖水，同樣能帶來有效的保濕效果。尤其敏弱肌敷面膜頻率一週一次即可，至於酒糟肌則建議尋求皮膚科醫生專業意見。

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3. 邊洗澡邊敷面膜

邊洗澡邊敷面膜絕對是超級大NG的護膚行為。尤其冷天幾乎是洗熱水澡，這時肌膚毛孔會打開，並排出各種雜質，意味著臉上的面膜不但無法發揮效果，還會導致毛孔堵塞，完全是敷了個寂寞！

4. 敷完面膜直接入睡

時間一到拆下面膜後就直接入睡？切記面膜不是保養的最後一步，敷完面膜的肌膚會處在張開的狀態，需要透過後續保養才能將水分鎖住。面膜其實就像是濃縮版精華液，敷完之後還是要擦上乳霜或乳液進行鎖水，再搭配按摩手法更有助吸收！

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5. 去角質後敷面膜

首先冬天就應該減少去角質的次數，頻率以一個月一次即可。而去角質後敷面膜確實會帶來修復效果，但冬天的肌膚本來就比較脆弱，去角質後會更敏感，若這時再敷面膜會刺激肌膚。建議在去角質後的第二天再敷面膜會更合適！

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