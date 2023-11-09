敷完面膜後還要搽護膚品嗎？正確敷Mask步驟　少做這一步事倍功半

面膜敷不對，精華都白費！明明每週都有固定敷面膜的習慣，也用過無數款面膜品牌，卻依舊看不見任何顯著的效果？



別人敷面膜是水噹噹，而你敷面膜反而更像走一個流程，肌膚依舊乾燥粗糙暗沈。之前為大家揭曉關於敷面膜必知的幾件事，像是一週敷面膜的頻率、敷完面膜該不該洗臉、一次敷多久才有效等等。

這篇將為大家進階講解正確的「敷面膜步驟」，想必也是困擾大家許久的問題，一起看下去吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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敷面膜5個正確步驟

1. 清潔臉部

敷面膜前最基本的一定要將臉部妝容卸除乾淨，並使用溫和不刺激的洗面乳清洗臉部。洗臉過程可以搭配打圈的按摩手法，將面部髒污及灰塵通通徹底帶走。但記得不能用力過度，必須輕輕的，避免傷害肌膚表層屏障。即使沒有帶妝出門，也一定要完成洗臉的步驟才能進行下一步唷！

2. 擦化妝水

敷面膜前到底需不需要擦保養品？不少人幾乎都會卡在這一步，答案是要的。清洗臉部後必須按照日常保養步驟，先擦上一層化妝水，也可以把這一步作為打底的功用，讓肌膚油水保持平衡。這樣一來不只能喚醒毛孔，也能讓後續面膜的精華更快速被吸收。

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3. 敷上面膜

接著就進入正式的敷面膜環節！將面膜從面膜紙上拆下後服貼於臉部，並將不平整的地方按壓平整，確保每一寸肌膚都有被精華滋潤，一次敷大約10～15分鐘即可。敷臉過程中盡可能遠離手機、平板等3C產品，除了避免因滑手機或追劇而導致面膜停留在肌膚上的時間變長，同時也是避開輻射對肌膚的影響。

4. 取下面膜

來到取下面膜這一步，看似簡單的動作實際上暗藏玄機。揭開面膜的正確方向應該是「由下往上」，這是因為肌膚毛孔開口的方向是朝下的，這樣取下面膜比較不會拉扯到肌膚。反之，若長期以反方向取下面膜的話，很容易引起毛孔堵塞。取下面膜後可以順帶敷一敷脖子，舒緩脖紋滋生。

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5. 乳液鎖水

最後一步就是鎖水！但在這之前，若你使用的面膜成分較複雜，或敷完後有一絲緊繃感，建議利用清水洗臉，再進行後續的保養。完成以上這些步驟後，就可以使用乳液或乳霜擦在臉上，形成一道肌膚保護膜，將精華都牢牢鎖在肌膚角質層裡！

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