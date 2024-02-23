結婚美甲推薦2024｜新娘手部、腳部美甲提案：簡約法式、雲石暈染

【新娘造型/新娘指甲款式/婚禮美甲款】不少女生平日都有做美甲的習慣，在大日子更是不能忽略這一環。不論是敬酒、交換戒指等環節，新娘子的雙手都是眾人的焦點所在。而一套精緻的新娘美甲能夠點綴整個婚紗造型，究竟甚麼色調、款式才最合適新娘？s.a.bridal 為大家分享一系列新娘美甲款式，準新娘來看看有沒有妳喜歡的款式吧！



結婚美甲推薦2024｜1. 法式指甲

說到新娘美甲，法式絕對是經典中的經典。沿着指甲邊緣塗上甲油，並在後緣的位置畫成半月型，這種方式可以呈現最貼近自然指甲的效果。除了常用的白色之外，亦能使用不同的顏色配搭。

值得留意的是，甲緣着色和其以外位置的比例，如果着色位置過寬的話，反而無法修飾甲型。而甲緣以外的着色位置建議使用半透明並接近原甲的顏色，效果會更加自然透澈。

結婚美甲推薦2024｜1. 法式指甲 (s.a.bridal)

結婚美甲推薦2024｜2. 乾花圖案

喜歡小清新感覺的女生可以選擇近年流行的乾花圖案，用上淡雅的奶油色，這種款式非常適合戶外婚禮和以鮮花佈置的婚禮。

手指甲床較細的女生如果不想延長指甲，短身圓形的甲型與乾花設計就很搭配，能夠營造細膩而可愛的感覺。想婚甲更優雅的話，利用金箔勾勒出花朿線條，再加上磨砂甲油，更添一份復古的情懷。

結婚美甲推薦2024｜2. 乾花圖案 (s.a.bridal)

結婚美甲推薦2024｜3. 雲石暈染

雲石和金箔是完美配搭，既簡約又不失氣派。顏色方面，2024年的Pantone代表色 — Peach Fuzz（柔和桃）是不錯的選擇，溫柔得來亦不會太浮誇，有助新娘在大日子當日突顯優雅而時尚的柔情感覺。

別以為灰色只屬於白皙皮膚的女生，除了裸粉色及酒紅色等公認的顯白甲色，灰色意外地非常顯白，喜歡冷色調的女生不妨嘗試一下。

結婚美甲推薦2024｜3. 雲石暈染 (s.a.bridal)

結婚美甲推薦2024｜4. 莫蘭迪色調

如果你的婚禮在冬季進行的話，一定要嘗試莫蘭迪色調的婚甲。相比鮮艷的顏色，冷色調的莫蘭迪色調更有冬日的感覺。

當中香芋紫和奶茶色都是近年熱門的顏色，更能襯出新娘的秋冬溫婉氣質。而透明度低的款式則適合喜歡成熟淑女感的女生，婚甲片上的裝飾可以根據自己心宜的元素配搭，珍珠和珠鑽都是不錯的配搭，為大日子加上一點高貴感覺。

結婚美甲推薦2024｜4. 莫蘭迪色調

結婚美甲推薦2024｜5. 淡色簡約腳部美甲

除了手部美甲外，無論妳的婚鞋是否露趾款式，也不要忽略腳部的美容！攝影師可能會要求新郎為妳穿上婚鞋，為了能夠隨時露出一雙美腿，腳甲的美容也是不可缺少的。

除了於婚禮前記得檢查指甲狀態，也可以參考一下簡單的腳部美甲，或是選擇以素色甲油代替Gel甲繁複的步驟。而在顏色方面，可以選擇淡色調的簡約美甲，以低調整潔為止，不宜過份花巧，會影響拍攝時的主體。

結婚美甲推薦2024｜5. 淡色簡約腳部美甲

溫馨小提示



【1】美甲款式盡可能選擇飽和度較低的顏色和低調的裝飾，避免於近鏡拍攝時過於突出，而蓋過了主角的光芒。



【2】男生也需要保養指甲，建議可以在大日子前一星期進行修甲，確保指甲邊緣得以修飾，亦不會太快長出新甲。



(圖片及資料獲s.a.bridal授權轉載。)