婚前美容｜化妝師分享準新娘4大護膚秘訣！Big day妝容更水潤貼服

【新娘妝/新娘妝前保養/新娘護膚】新娘子在Big Day前一晚，可能都會因為要打點一切、參與儀式、心情緊張等而令睡眠時間減少，甚至失眠。其實「瞓得少、瞓得差」都會影響妝感貼服程度，《01女生》邀請到化妝師On Yi為大家分享新娘日常護膚小貼士，養出水潤健康肌膚，有助令大婚當日底妝更貼服，更準新娘必睇！



日常護膚貼士｜1. 用爽膚水帶走死皮

死皮、角質是化妝最大敵人，所以大家可以在早上可先用爽膚水抹走多餘的老化角質及污垢，令表面死皮、角質層可以代謝，避免Big day當日有過多皮屑影響底妝。

日常護膚貼士｜2. 用Toner Pad濕敷

不少人以為每日敷面膜就能做到保濕效果，其實頻繁使用面膜，反而會增加肌膚負擔，甚至出現敏感泛紅、刺激等不適。

On Yi非常推介大家可以使用補水爽膚棉片(Toner pad)，而不少韓國品牌推出的爽膚棉片大約HK$100-$150一盒 ，性價比十分高！建議大家可早晚敷一次，每次大約5-10 分鐘，感覺冰涼又舒服之餘，更可即時提升皮膚水份。

日常護膚貼士｜2. 用Toner Pad濕敷 (freepik)

日常護膚貼士｜3. 疊加多層Toner，再用精華

疊加2-3層爽膚水，令缺水肌膚位置達致足夠的濕潤。後續再使用功能性精華及鎖水程度高的面霜，就可以令當日底妝更貼服！

日常護膚貼士｜4. 適量用清潔、保濕面膜

不少深層清潔、保濕面膜都有低濃度酸、維他命A等，有效自然代謝角質層，令皮膚變得細滑柔軟。接著一個星期大約敷兩至三次保濕面膜，就可大大提升皮膚水份！

(資料來源: 化妝師On Yi)