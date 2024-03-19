黃仁勳也曾當過洗廁所！分享「6字」成功秘訣　稱這點名校生較弱

輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳早前回到母校史丹福大學發表主題演說時，勉勵學弟妹們如果想成功，就「必須承受苦難」（suffer）。



《Business Insider》報道，目前身價約800億美元的黃仁勳，早前在史丹福大學經濟政策研究所發表演說，被問到該校畢業生可以如何提高成功機會時回答，「我想我最大的優勢之一就是我的期望非常低」，「多數史丹福（大學）畢業生都有非常高的期望」。

1992年在史丹福大學取得碩士學位的黃仁勳解釋道，「從地表最傑出的學府之一畢業」，可能自然會提高畢業生對未來的預期，但這反而可能阻礙成功，「有非常高期望的人，韌性都非常低，」而遺憾的是，在成功之路上，「韌性很重要」，「除了希望你們承受苦難，我不知道要怎麼教這件事」。

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他說，「我總會在我們公司內部用歡欣的口吻提到『痛苦與苦難』（pain and suffering）這句話」，「我的意思是，用開心的口吻說，是因為你希望精煉你公司的品格，你希望從中獲得偉大，偉大並非智識，是來自品格，品格也不是來自聰明的人，而是來自承受苦難的人」。

他接着開玩笑地說：「我希望你們所有史丹福（大學）的學生，都有充足的痛苦和苦難。」

黃仁勳確實也曾面臨自己的挑戰。他1963年在台灣出生，接着到美國肯塔基州一間寄宿學校就讀，他去年11月曾向《紐約客》雜誌表示，他當時遭到欺凌，「當時沒有顧問可以聊」，「當時你只能堅強起來，向前邁進」。

他稍早接受史丹福大學商學院訪談時也說，他曾做過許多領最低工資的工作，包括在連鎖餐廳Denny's洗碗盤、甚至洗廁所。

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