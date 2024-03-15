黃仁勳曾後悔創立Nvidia？本尊開口闢謠　稱憑一句口頭禪堅持至今

AI晶片大廠輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳去年底上美國科技類Podcast節目《Acquired》時被問到，如果當下是30歲，會創辧甚麼樣的公司，竟脫口而出「我不會這麼做！創辦任何公司，包括Nvidia在內，難度比當初想像的高100萬倍。」這段問答後來被瘋狂轉載，TikTok有許多短片大肆宣揚：黃仁勳驚吐不創業了，因為過程太艱難。



財經周刊《巴隆》（Barron's）的資深科技記者金泰（Tae Kim）撰文反駁這個以訛傳訛的結論，指出這根本不符合黃仁勳的個性。

根據Nvidia數十名現任及前任員工的說法，黃仁勳以工作為生，沒人比他工作得更努力，也沒人比他更愛發展Nvidia。他自己最近受訪時坦言：

我每天工作。沒有一天不工作。如果我不工作，就會想着工作。工作對我來說很放鬆。 黃仁勳

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黃仁勳後來也一再否認他那樣說。他在《紐約時報》DealBook峰會上澄清：「那不是我的原意。如果我說不值得，就太虛偽了。我在生活裏享受很多美好事物。我有個美滿的家庭。我們建起一家偉大的公司。一切都是值得的。」

他在早前刊出的《Wired》雜誌專訪裏更直言：「早知道Nvidia會有今天的成就，我還會創立這家公司嗎？你在跟我開玩笑吧，我會為此犧牲一切。」

金泰認為黃仁勳最初的答覆蘊含智慧。他的本意應該是，創業者必須在精神上欺騙自己，以免被日益艱鉅的商業挑戰嚇倒。

黃仁勳的《Acquired》專訪也在稍後的部分提到，創業家要有「超能力」：「他們不知道事情有多難，只會問自己，能有多難。直到今天，我還在哄騙大腦去想，又能有多難？你必須如此。」

黃仁勳的口頭禪之一就是「能有多難？」金泰指出，懵懂無知是好事，假裝不懂前途多艱也行。黃仁勳真正想傳達的訊息是，成功須付出巨量努力並堅持不懈。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】