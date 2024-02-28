創辦Nvidia就是要對手眼紅？了解黃仁勳背景　便知他的傲氣哪裏來

輝達（Nvidia）推出的繪圖晶片（GPU）堪稱 AI 的引擎，隨着 AI 成為顯學，公司股價一路飆漲，現已是全球第 6 大公司。創辦人黃仁勳也因此成為最近的話題人物，他 1963 年在台灣出生，他不只成就了市值破 1 兆美元的帝國，還是矽谷在位最久的行政總裁（30 年）。旁人曾形容他性格反復無常，連共事多年的夥伴仍會戒慎恐懼，而黃仁勳早前在《紐約客》（The New Yorker）的訪談分享了他的成長故事，而他所擁有的創業精神，在他的生命歷程中似乎都有跡可循。



無懼困境：在異鄉遭受欺凌，仍微笑面對

男孩掀起襯衫，展示自己的眾多傷疤，多半是被刺傷的 —— 這是黃仁勳和室友初次見面的場景。那年他 9 歲，和哥哥一起被父母送到美國的舅舅家，而後被送往一間肯塔基州略有名氣的寄宿學校。事實上，那是一所宗教學院，輔導着許多問題學生，學校裏大多數的孩子出身於煙草農家，兄弟倆也被迫在當地的煙草農場工作。

黃仁勳雖然住校，卻因為年紀太小無法入學，必須到附近的公立學校上課。但這位留着長髮、身材矮小並有着濃厚口音的亞裔小子，在校園裏並不好過，上學途中要過一座河上的吊橋時，總會被同學惡意干擾，想驅逐他落河。黃仁勳除了遭受肉體攻擊，在宿舍還被要求獨自打掃廁所。黃仁勳形容，「那裏每個學生都抽煙，我想我是學校裏唯一沒有袖珍刀的人。」

相關文章：你比成功人士更不懂何謂失敗？有這4種特徵 註定你是人生失敗者

+ 16

他的老友回憶：「面對種種打壓，黃仁勳卻絲毫不受影響。」他甚至帶領孩子們去森林裏探險，好似能把困境當成挑戰賽，從中獲得樂趣。黃仁勳表示，當時學校並沒有輔導員可以協助，「你只能堅強起來，繼續前進。」他認為在美國這個機會之地，遭遇磨難是正常的，因此他努力工作，在欺凌中仍面帶微笑生存。

由於寄宿學校的室友是 17 歲的文盲，黃仁勳便教他識字，而室友則反教他臥推。為了鍛鍊體力並學會自衛，黃仁勳每天睡前都做 100 個伏地挺身，這樣的運動習慣也幫助他培養了專注力。

黃仁勳認為自己越是在困境，越能激發好想法，「當我感覺天快塌下來時，心情反而趨於平穩。」他解釋或許這跟他曾在餐廳工作有關，他說每個挺過尖峰時段的工作者都明白這感受。

對目標堅持不懈：靠努力獲得好成績、參賽機會和人生另一半

幾年後，他的父母移民美國才全家團聚，母親不會英文，仍然每天從書中挑 10 個單字讓兄弟倆學習。黃仁勳在高中名列前茅，跳了兩個年級，16 歲就從高中畢業。

在校期間，他參加了學校的數學、電腦科學俱樂部，同時還是桌球好手，為了存錢參賽，年僅 14 歲的他在桌球館擦地板打工，此幕被體育館老闆看見，投書到頗負盛名的《運動畫刊》（Sports Illustrated）寫道：「他是成績全 A 的好學生，而且對成為冠軍有強烈的渴望。」對比其他的焦點選手都出身優渥，黃仁勳全靠自己。

隨後他進入了奧勒岡州立大學就讀電機系，並結識了他的妻子 Lori Mills，黃仁勳對她一見傾心，但跳級加上亞洲面孔讓他更顯稚嫩，「我試圖給她留下深刻印象，當然不是用我的長相，而是用我完成作業的本事。」在約 Lori 寫作業半年後，他們開始約會。

「我會在 30 歲時當上公司 CEO，」求婚時黃仁勳對 Lori 說道，而創立輝達的第一天，正是他的 30 歲生日。從成長、學業、比賽到愛情，他都抱着亟欲達標的心態，並努力實踐。

「你必須自我競爭，不然市場會先淘汰掉你。」

相信實踐勝過空想：零基礎創業，從失敗中學習

黃仁勳大學畢業後，就一直待在矽谷。先在超微半導體（AMD）當了微處理器設計工程師，再跳槽到巨積（LSI Logic）（擔任工程師、市場行銷到總經理）。與此同時，晚上更在史丹佛大學攻讀碩士，那裏的學術環境十分鼓勵創業精神。

1990 年代初期，在個人電腦剛興起時，最常見的運用是學術運算、辦公室需求等，當黃仁勳告訴母親他要做「應用於電玩的 3D 繪圖晶片」時，母親卻說：「為甚麼你不去找份工作？」但他認為電腦遊戲正萌芽，相關的娛樂價值還值得挖掘。當時，尚無確切的詞彙形容他將打造的產業，他只能夠描述「自己想做甚麼」並實踐。

1993 年，他與其他兩位工程師創辦了合夥創辦了輝達。儘管當時 30 歲的黃仁勳是三人中最年輕的，但另外兩人都認為，他學習速度夠快、已經準備好成為行政總裁。

他們希望能讓競爭者「green with envy」（編按：意思是嫉妒、眼紅，也因此 NVIDIA 的商標形似綠色的眼睛），因此命名公司為 NVision，不料這個名字已被一家衛生紙製造商註冊走，黃仁勳提議叫「NVIDIA」，由拉丁文 Invidia（同為嫉妒之意）演變而來。

「我永遠不會滿意，不管它是甚麼，我只看到不完美。」

他回想創辦輝達的前半年，跟創業夥伴們聚在一起就是談觀點、講未來。黃仁勳沒有任何經商經驗，為了寫商業計劃，從書店買來創業相關的工具書，但他只讀了前 4 章，因為環境快速迭代，比起計劃，黃仁勳更相信執行力的重要，要從錯誤與經驗中學習，「如果我讀完那本同手掌厚的書，今天就不會有輝達了。」

【延伸閱讀，更多打工仔自我管理建議】

成功｜要進步不是靠口號！克服7大「EQ殺手」 事業才能另闖高峰

+ 21

成長｜死做爛做只令你持續庸碌 前5%職場精英都有這20個做事習慣

+ 16

【本文獲「經理人」授權轉載。】