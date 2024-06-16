理財｜錢財總是不翼而飛？慣將現金放「這5位置」 漏財屬意料中事

傳統習俗中，錢財放置的地點相當重要，放錯地方可能會漏財。《搜狐網》專欄指出，「現金5不放，放了財氣散」，告誡在家中存放現金時，需避免某些地方，以免財氣流失。一起來看看，家裏的現金不宜放哪5個位置。



現金別亂放，哪怕放置的地方是在家中：（按圖了解）

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1. 不宜放在顯眼的位置

家中的現金存放位置，是生活中不容忽視的細節。我們常常會習慣將現金隨手放置在顯眼的位置，如抽屜、桌面或錢包裏，然而這樣的做法卻有着隱患。畢竟，顯眼的位置不僅容易吸引家人注意，更可能讓潛在的竊賊心生貪念，從而引發不必要的損失。

為了確保現金安全，首先，可以選擇將現金存放在相對隱密的地方，如衣櫃深處、床下儲物箱等。此外，還可以考慮使用保險箱或密碼箱等來存放現金，增加安全性。

2. 不宜放在潮濕的地方

現金作為流通中的貨幣，其保存狀態關係到其使用價值和流通效率，因此，在存放現金時，我們必須重視環境濕度的影響。現金遇到潮濕的環境容易受潮變形，使原本不平整的紙幣變得褶皺不堪甚至發霉。此外，潮濕環境也容易滋生細菌。

現金應該放在乾燥通風的地方，例如：書房、臥室等相對乾燥且通風良好的區域，同時還要注意避免陽光直射，避免紙幣退色。另外，還可以使用密封性良好的塑膠袋將現金包起來，以減少與空氣中水分的接觸，並定期將現金取出晾曬，保持其乾燥狀態。

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3. 不宜放在容易被遺忘的角落

對於家中的現金管理需要更加細心和周到。首先，選擇一個容易記起來且方便取用的存放位置相當重要，這個位置可以是家中的某個固定區域，如書房的抽屜、臥室的衣櫃或是客廳的儲物櫃等。存放時要確保這個位置不會被頻繁移動，又能輕易找到。

其次，需要定期將存放的現金進行整理和清點，不僅可以確保現金安全，還能更了解家中的財務狀況。同時，在整理過程中，如果發現任何異常或遺忘的現金，也能及時處理和記錄。

4. 不宜放在容易被小孩接觸的地方

若家中的現金存放在小孩易觸及的抽屜、桌面或床頭櫃，那很可能會變成他們眼中的「新玩具」，為了避免這種情況發生，可以置於家中較高的櫃子，鎖起來確保小孩無法打開或是買個保險箱將現金妥善保存。

5. 不宜放在不安全的儲物設施中

許多人為了方便或節省成本，可能會選擇使用簡易的儲物箱或盒子來存放現金，但這樣隱藏着不小的風險。為了確保現金安全，可以選擇保險箱或密碼箱等，不僅外觀堅固、內部設計精良還可以有效抵禦外力破壞。

此外，要養成良好的現金管理習慣，例如：不要在家中存放過多的現金，以免成為竊賊的目標；定期更換儲物設施的鎖具及密碼，防止他人破解；外出時，確保儲物設施已經上鎖並放置隱蔽的地方。

透過選擇合適的地方存放現金、定期整理現金、適量存放及增加家人的安全意識等方法，我們可以更好地保護家庭的財富，避免財氣流失。

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