儲蓄｜高通脹時代儲錢、使錢要更精明　4大守舊理財方法已過時

即使是股神巴菲特（Warren Buffett），也是透過不斷的研究與檢視，持續找尋更新更合適的投資標的；對於一般人來說也是如此，即使是過去奉為圭臬的法則，在後疫情時代與高通膨的衝擊下，也要因應時代變遷，別再緊抱過時的投資理財書。



面對通脹嚴重的日子，以下4個理財建議早已過時：（按圖了解）

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過時準則一：房租低於收入 30％

30% 法則的數字，最早可溯源至美國的「公共住宅」，政府僅向低收入家庭收取 30% 所得作為需繳納的租金，其後便被美國社會廣泛接受，成為租屋族預算規畫的一項準則，總是希望將房租與水電控制在收入的 30% 以下。

但隨着住房成本飆升，30% 恐由越來越難達到。根據房地產交易公司 Redfin 的統計，2022 年美國房租的中位數創新高，來到 2032 美元。然而根據美國社會安全署統計，2021 年平均年薪中位數是 3 萬 4612 美元，兩者的比例已經失衡。

哈佛大學住房研究聯合中心也在 2019 年的研究顯示， 美國半數租屋族的支出早已超過 30％，以 30% 收入作為房租的準則顯然已不適用。 財顧公司創始人妮可．沙利文（Nicole Sullivan）建議，租屋族可以嘗試同住、合租的方式，來分擔房租負擔。

過時準則二：50 ／ 30 ／ 20 的預算法則

哈佛教授伊莉莎白．華倫（Elizabeth Warren）在所著《終生理財規畫》（暫譯，原書名 All Your Worth）一書中，提倡如何規畫家庭支出。她認為工作者應謹守收入的 50％ 為必要支出，例如房貸、房租、交通費、水電費及伙食費等；30％ 是慾望開銷，包含度假、看電影、美甲等；最後將 20％ 的收入用於理財儲金。

但對於生活在 2022 年的一般家庭來說，光是健保及學貸就占去多數的開銷，而同一套比例法則，也不能適用所有族群。 對於收入吃緊的家庭而言，房貸、方租很可能超過所得的一半；而對於高收入的家庭來說，慾望開銷的占比也未必需要達到 30％。

任職於投顧公司的財務分析師培沙（Niv Persaud）建議客戶將支出分成 10 大類，包括家庭、交通、個人護理、娛樂、食物、家屬護理、健康、禮品、雜項及儲蓄。透過這 10 大類別，可以更加清楚錢花在哪些項目，當遇到類別外的新支出時，例如因搬家而增加的開支，就可以考慮從食品、娛樂等項目刪減。

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過時準則三：60／40 的投資組合

在 40 年來最高通膨率及狀況下，過去被不少投資者奉為圭臬的 股票 / 債券投資比為 60/40 的這項「黃金比例」同樣呈下滑的趨勢。彭博社觀察，60/40 策略的投資報酬率在今年上半年下跌約 13%，創下 1988 年以來新低。

高盛投資組合策略師克里斯汀・米勒（Christian Mueller-Glissmann）認為，60／40 策略恐將面臨「失落的十年」(lost decade)；投資顧問公司 Offit Advisors 負責人班．奧菲特（Ben Offit）甚至直言，這是個過時的概念。

奧菲特認為投資不該受到百分比的局限，只有在即將退休時，投資者才應採取相對保守的措施，並建議投資者準備 2～5 年的生活費作為現金存款，以因應股市陷入熊市。

過時準則四：以 4％ 收入作為退休的年生活費

根據財務顧問威廉‧本根（William Bengen）在 1994 年提出「年花費為 4％ 總資產」的法則，認為即使遇到市場表現不佳，從過去的歷史經驗中，即使每年從退休資產提領 4% 生活費，也足夠使用 30 年以上。

然而，對於現在退休的人來說，4％ 法則恐怕不再適用，因為近期市場的投資報酬率恐低於歷年平均，同時通膨也可能持續攀升，部分理財專家建議將數字修訂為 2.5％ 或 3％。又或者可以「動態」調整生活費支出，在遇到熊市時，退休者可以保守一點；在遇到牛市時，則可以增加投資的比例。

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