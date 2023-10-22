女生月入8千多　10年竟儲得25萬　分享理財心得稱一事最考定力

日前有一名女網民在論壇Dcard上以「月收35K的我，也存到人生第一個百萬了！（編：台幣，下同，台幣35k約港幣8千6百元，台幣一百萬約港幣25萬元）」為題發文，她表示，在上個月終於存到人生中第一桶金啦！看到帳戶金額多一位數的心情「激動到很難形容」。



事主透露，不知道大家小時候有沒有看過小資女孩向前衝，當時覺得存錢不用像女主角這樣省，直到工作之後才了解，在大環境下賺錢、存錢真的不容易，她現在月薪35K，有時好一點有40K，沒想到自己能在這種情況下存逾百萬元，於是想跟大家分享自己在存錢這條路上的心路歷程。

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事主表示，自己今年27歲，18歲就開始打工賺錢，19歲在銀行開戶時，有買了一張六年期的儲蓄險，22歲大學畢業時已存了快50萬，大約拿了40萬去買ETF穩定滾利息。至今工作快五年，換過兩份正職的工作，每個月會逼自己存1~1.5萬，假日的時候會去接百貨活動人員的工作。

事主透露，因為自揹學貸還會給家裏錢，所以月存不多，一年僅存15萬上下，ETF放快五年，滾的配息大約13萬，目前還有持續投入，一樣放給它慢慢生利息。

事主覺得自己在存錢這條路最艱難的地方，就是「要忍住花錢的慾望」，她覺得女孩子保養品及化妝品最噴錢，還好疫情3年省了蠻多的美妝費，因戴着口罩不用化妝。

事主認為，想要忍住不花錢其實很簡單，就是把信用卡及網銀解掉只留提款卡，因身上錢不夠或買東西要轉帳，還要去按ATM會嫌麻煩，最後就會忍住不買，這個方法真的很有效！也希望大家都能順利存到第一個百萬或千萬。

貼文曝光後，立刻掀起網民們暴動，紛紛留言：

．「恭喜存到人生第一捅金」

．「恭喜，好好犒勞自己吧」

．「很棒耶！繼續加油」

．「妳真的好棒，好喜歡金錢觀念很好的人」

．「真的很棒，也順便恭喜努力的姐」

．「恭喜，我存到第一個100萬時也很高興，繼續往下一步邁進吧！」



不過，也有網友回應：

．「佩服！我的月收等於我的月支出，帳戶金額沒超過六位數過」

．「覺得學貸還好，反而是就學時期每個月的房租、生活費、機車分期影響比較大，羨慕大學四年生活費都有家庭幫忙負擔的人」

．「住家裏有差，五年多花妳90萬在租房」



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