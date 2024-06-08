理財｜有70多萬該買樓或繼續投資？情侶意見不合　網民一致這樣選

手中握有70多萬存款，應該先買房還是繼續存股投資？台灣一名女網民提到，最近和男友在討論此議題，但雙方對於用錢的態度不同，無法達成共識，因此上網請求大家指點迷津，希望眾人能給予建議。



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這位女網友在匿名論壇以「要買房嗎」發起討論，透露她和男友手中握有台幣300萬元（約港幣74萬元）存款，每月薪資相加也約有9萬元（約港幣2萬2千元）。由於近幾年房價快速飆漲，希望成為「有殼族」的她想要先買房，也認為和男友一起繳房貸不是問題，「都聽大家說有首期就該買」，但男友卻不這麼想。

她說明，男友認為應該先將這筆錢拿去投資增加收入，等到有更多存款再投入房市，「但我覺得再不買以後就買不起了」，卻又擔心，若將300萬拿去買房，以後就沒錢投資了。因此想聽聽大家的建議，現階段是否該買房？

問題拋出後，眾人幾乎一面倒認為她的想法才是對的：

・「以現在的環境來說，絕對是有能力就早點上車啊，除非你是少年股神，不然投資收益絕對比不上飆升的房價」

・「選對地方比放股市投報率更高」

・「能買就先買吧，用不到也可以出租」

・「高通膨時代只能說有能力就提前上車，不然基本上一般收入不太可能追得上台灣房價」

・「房價必漲，大趨勢 怎樣你都穩賺」



不過也有人認為，此條件的前提仍須看兩人是否有結婚打算：

・「如果有，買房是遲早的，就趕快開始看了；如果沒有，兩個人想輕鬆一點到處玩樂，那就不要背房貸」

・「一律建議先結婚再買房！就算先說好的也一樣，身邊就有婚前買房案例，後來有一方不爽分手，之後處理房產很麻煩」



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