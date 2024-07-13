一家之主「40年來不曾犒賞自己」！退休日妻子傳感謝訊息惹他大哭
撰文：聯合新聞網
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平時對家人的默默付出，儘管對方可能沒有明說，但還是會感激在心裏。近來有位日本網民，在退休的那一天，收到老婆寫給他的感謝訊息，內容也感動了許多人。
根據日本媒體《ねとらぼ》報道，社交平台「X」（前身Twitter）網民「kenmuchi0219」近來分享，表示退休前的最後一天，他在工作快結束前收到老婆的訊息。上面寫着：
這段時間你辛苦了。肯定好幾次都想要辭職對吧，但你為了我們、為了孩子，始終沒辦法下定決心走人。
訊息接着寫道，「即使努力工作，你也不曾犒賞過自己，這40年來肯定過得相當辛苦吧，謝謝。接下來的人生，就請你放鬆愉快地度過吧。真的非常謝謝，辛苦你了。」感動的內容讓這位網民工作還沒結束，卻已經淚流滿面。
許多網民看到也表示：
．「收到這個真的會哭死」
．「是個很好的老婆」
．「真羨慕你有這樣的老婆」
．「非常感動」
．「兩人攜手的四十年辛苦了」
．「未來也要繼續幸福下去」
．「你們是很棒的夫婦」
而這位網民在退休之後，目前打算前往日本各地，到還沒有去過的地方住上一晚，享受退休後的第二人生。
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