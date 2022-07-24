財務自由｜積蓄多少並非提早退休關鍵？用「這問題」預判生活開支

前言：千禧世代的沉重壓力

我們生活在有史以來科技發展與生產力爆棚的年代，生活富裕、衣食無虞，可以說這是最好的世代之一。

短期內我們將見到自動駕駛全面普及、人工智慧進駐平民生活、甚至宇宙探索變得不再是夢想。

與這樣高科技生活對比的，是人們逐漸陷入忙碌、奢華、壓力、困惑的存在感。



「為甚麼我已經賺了這麼多錢，卻還是感到不滿足？」

現代社會鼓勵人們進行消費，我們有時候稱之為「資本主義」或是「消費主義」。

廣告文宣、同儕、社會、家人無不鼓勵你賺更多錢，同時花掉賺來錢購買無上限的奢侈品，汽車、豪宅、遊艇、美食......哪一個不是消費主義塑造的的快樂夢幻泡泡？

所以我想問你，真正令你感到開心的，是甚麼？

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覺察快樂因子，竟然是提早退休的關鍵？

在《賺錢，更賺自由的FIRE理財族》中，作者史考特瑞肯斯提到一個非常棒的練習：寫下十件令你開心的事情。

這個練習要求你認真花30分鐘思考，哪些事情是你做了之後回味無窮，內心感到興奮、平靜，並且滿足。這些情緒的持續性要夠久，甚至可以在多年後回憶起來依然津津樂道。

作者在書中一直不斷說服妻子泰勒一起嘗試FIRE，但是妻子平時是個消費隨性的人，喜愛加州聖地牙哥的陽光與舒適的環境，尤其鍾愛每個月花費400美金租來的BMW 3-series 掀背小車。

對泰勒來說，那台BMW和加州的房子幾乎算是他努力工作得來的「證明」。

而當泰勒好不容易接受作者史考特的提議開始嘗試FIRE，並且練習十件快樂事情的清單時，他得出的結論是：「真正令我快樂的事情，竟然不太需要花錢」。以下是泰勒的清單：

1. 聽見寶寶笑聲

2. 與老公一起喝咖啡

3. 摟抱我的寶寶

4. 出門散步

5. 出去騎腳踏車

6. 享用一杯美酒

7. 吃着美味巧克力

8. 與父母親友聊天

9. 與親人聚餐

10. 為寶寶朗讀



從結論來看，加州的房子、名車都不在泰勒的清單上，陪伴剛出生的寶寶、與最愛的老公喝杯咖啡、與家人騎腳踏車、偶爾喝杯美酒，才是泰勒最在乎的事情。

豪宅、名車等等奢侈品，往往不能帶給人們平穩而長久的快樂。

住豪宅的第一個月，我可能會很快樂，但一年後的我肯定就無感了。

開一部新車對我而言是刺激的，但一年後我又會把眼光放到其他更新更快的車子上。

那麼對你而言，甚麼是真正快樂的呢？真正快樂的事情，一定要花很多錢嗎？

回歸現實面考量，生活處處需要用錢，但我想真正最好的用錢方法，並不是消費主義餵你吃甚麼，你就全盤接單，而是要觀察怎樣的購物會令你感到真正的快樂與幸福，這就是為甚麼時常覺察甚麼讓自己快樂很重要。

我喜歡閱讀，我花錢買書不手軟，因為閱讀帶給我快樂，幫我助長知識，也幫擠出創作靈感賺錢。

我喜歡打球，打球激發我的腎上腺素，排除我的壓力，我希望以後有能力擁有自己的球場。

我喜歡我女友，我願意拿我大部分的時間陪着他一起做事，我感到平靜而幸福。

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寫下自己的年度花費、4%法則、預估退休年齡

找到了自己的快樂因子後，我們就可以開始檢討自己的購物習慣是哪裏出了問題。

我想大部分無法存錢的人都會逐漸發現，自己的購物習慣中通常假性需求通常大於剛性需求。例如晚餐買過多根本都吃不完、習慣買超出實際需求的手機規格，擁有超出負擔能力的每個月固定支出車貸房貸等等。

這時候削減自己的開銷，並且開始投資讓錢幫你賺錢，是非常重要的。

直接說結論，根據4%法則，如果你能把儲蓄率拉到每個月收入的60%，你大概十年後就可以退休。

而要解決儲蓄問題，可以先從大型支出下手，也就是房屋、交通、飲食。這三項在書裏被稱為支出大三元，是一般人通常都會有的大開銷，搞定這三項基本上就可以削減大部分的支出。

例如每個月車貸房貸加起來就要兩萬，對一個剛出社會的新鮮人來說實在太多了，這時候就要考慮自己是不是真的要買房買車，是不是要改用租屋？是不是搭公共交通上班就好。

在解決大型支出之時，通常是非常刺激的......你要面對你心裏那層最不舒服的驕傲：「我值得擁有這樣的東西」「為甚麼我工作這麼辛苦，我還要放棄他」等堅持，但就如同作者所說的：

這項購物/東西是否如同財務自由一樣重要，越是把焦點放在珍視之物，我們所花的錢就越少！



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需求與想要的四象限練習

解決了大型支出之後，我們就可以試着把浮動支出縮減，例如身為咖啡一族的你知道光是把每天上班必喝的星巴克咖啡換成711，每年就可以節省上數千元的支出。

從生活小細節去節省，認清真正的需求和想要之間的界線，往往就能省下一大筆錢。

剛性需求

真的會需要的，沒有他會影響工作、生活。例如：4G上網吃到飽是我的剛性需求，沒有的話我沒辦法實現遠端工作或是處處可創作的需求。

假性需求

你以為自己需要，實際上沒那麼必要，有時候更可能只是「想要」。例如你以為自己需要一輛車，其實你只是不想騎車上下班而已，真正需要車的例子是業務，沒車是沒辦法工作的，像我一樣。

內心慾望

跟必要性無關，是自己真正想要的。例如我想要打球，想要陪家人，對應上述提到的十件開心事情清單練習。

外部慾望

這個社會強行附加給你的價值，你以為你想要，但其實真的還好。例如豪宅、環遊世界等等。

一開始是很難辨別這四個象限的，需要經過一段時間練習才能分辨自如。

理想的狀況是我們的金錢應該盡量花在上面的兩個象限：「剛性需求」「內心慾望」，因為這樣不但省錢，而且可以帶給我們真正的快樂。

使用指數型基金，人人可以提早退休

FIRE族最推薦的依然是被動管理的指數型基金，例如我有介紹過的S&P500、投資等級債券都是可以配置的組合。

我的讀者應該都懂指數型基金是甚麼，也都理解投資的重要性，但是否大家都真的開始投資，這我就不敢保證。

時間是站在有耐心的投資者這邊的，對一個剛出社會的新鮮人最好的投資工具是甚麼？

新鮮人投資表現不佳且沒錢，但有的是時間，因此新鮮人短期風險承受度小、長期風險承受度大。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：西城，原文：【投資與閱讀】《賺錢，更賺自由的FIRE理財族》提早退休的秘密竟然是？｜Mr. 西城】