財務自由｜提早退休需要多少錢？有數得計　有實數更懂得計劃將來

達到財務自由（Financial Independence, Retire Early，FIRE）是不少人的希望，但要多少資金呢？



有人提出一種試算方法，可以計算提早退休所需資金，並建立「財務自由計算機」工具，令財務自由有更清晰的目標。

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財務自由預算1 - 計算FIRE金

想提早退休過自由自在的生活，自然需要一筆資金，有人稱這筆錢為FIRE金。FIRE金的計算方法，其實是估算退休之後的每年支出。另外，FIRE金需要每年都要有一定的增長回報，只要回報足以覆蓋該年的支出，便沒後顧之憂，享受退休生活。

以下是計算全年支出要考慮的費用：

1. 住屋

例如：按揭、租金、水電煤、上網、物業稅、信用卡消費

2. 伙食

例如：外出用膳、家中糧食儲備

3. 個人

例如：衣物、護膚/化妝品、媒體訂閱、照顧寵物

4. 健康

例如：醫保、人壽、整牙、買隱形眼鏡

5. 交通

例如：車保、汽車維修、油費、公共交通費

6. 社交

例如：送禮、聚餐、興趣班學費

上述支出有一些可能是每月支付、有一些可能是逐年支付。只要將：

每月支出 X 12 ＋ 年度支出 ＝ 全年總支出



之後便可進行下一步計算。

財務自由預算2 - 4%法則

計算全年總支出之後，便可用「4%法則」來計算提早退休需要的資金，方法是將

全年總支出 X 25 ＝ FIRE金



或是

全年總支出 / 0.04 ＝ FIRE金



。假設每個月要花HK$20,000，一年的花費便是HK$240,000，所需 FIRE 金為：

HK$20,000 X 12 X 25 = HK$6,000,000



亦即是說，當你持有HK$600萬投資金額便可提早退休。

「4%法則」的計算方式，是假設每年開支是總投資額（FIRE 金）的4%；而只要總投資額每年有4%或以上收益，便可獲得每年生活費之餘，總投資額不會減少，甚至增值。

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財務自由預算3 - FIRE金其他計算方法

由「4%法則」引伸出來的財務自由計算方法，還可以加入通脹率計算。假設每年通脹率是3%，按上述例子，在提早退休之後，首5年開支為：

第1年：$6,000,000 X 4% = $240,000

第2年：$240,000 X (1 + 3%) = $247,200

第3年：$247,200 X (1 + 3%) = $254,616

第4年：$254,616 X (1 + 3%) = $262,254

第5年：$262,254 X (1 + 3%) = $270,121



很多理財網站都提供財務自由計算機，譬如由一班 FIRE 愛好者組成Playing with FIRE，其財務自由計算機就有很多人使用。這些計算機大部分都是根據4%法則來進行估算，只要輸入年齡、每年收入、所需開支等，便可自動計算最早可以退休的年齡。

財務自由估算的盲點

雖然財務自由計算機可有系統地估算提早退休所需資金，不過它亦有一些盲點。

1. 退休開支只以一年支出作基礎計算

「4%法則」的每年支出是以今年的支出作估算，但實際上每年開支以及人生不同時期的開支並不相同，最終估算額未必準確。為此，有人以一個範圍的開支估算 FIRE 金，例如「最小的一年開支」和「最大的一年開支」，再以「4%法則」估算出一個 FIRE 金範圍。

2. FIRE 金須以被動收入為主

財務自由計算機內的 FIRE 金或會有不同名稱，例如投資額、資產、資金或儲蓄額，但無論名稱如何，絕大部分都必須是被動收入，即這筆錢能自行產生收入。

3. 試算收益率只作參考

在財務自由計算機輸入估算資料時，或會有「資產分布」和「預期回報」，這些都沒有預設算式，要自己計算。但實際上資產分佈每年或有差異，而預期回報基本上沒有保證，只能作參考。

總括而言，使用財務自由計算機，可作為計劃財務自由的開始，但過程中有不少變數，要不斷調整。若想參考資產增值的方法，可參考 MoneySmart 另文。

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【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】