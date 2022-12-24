儲蓄｜銀包沒錢便撳錢也不對？若有這習慣　注定你做「長期糧尾」

自己不是個愛買名牌、生活也還算節儉的人，為甚麼每個月卻老是存不到甚麼錢？



日本網站《美人百花.com》分析，日常生活中有一些行為，其實就可以看得出來「你到底是不是個會存錢的人」。

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會存錢、不會存錢的人，生活中哪裏不一樣？

首先，當你到ATM領錢時，如果是因為發現錢包見底了才去領錢，代表對自己的財務狀況毫無規劃、對錢總是想花就花；如果平日對儲蓄有做規劃，那麼在每次領錢時，其實心裏也都會預計要領多少、怎麼花、會花多久，領錢的時間間隔也會相對固定。股神巴菲特曾受訪時也分享自己的省錢之道，表示自己平時不會買不需要的東西，因為「很快的，你會為了它必須賣掉所需要的東西」。

再者，日常生活中難免有大大小小的聚餐、應酬，有的人只要有錢有閒就會「來者不拒」，但對於有儲蓄習慣的人則會評估這些聚餐、應酬的必要性後，才會答應赴約，否則寧願把錢、時間省下來。

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但能做到上述兩點，如果只是一昧的死存錢並不代表就是個懂儲蓄的人，除了節省不必要的開銷，也要能夠把錢、時間拿來投資自己，花在學習、提升自己專業能力，替自己的未來鋪路；但對不會存錢的人來說，則是維持現狀，只要不花光就「沒事」，然後不知不覺金錢跟時間就這樣慢慢流失。

尤其近期全球面臨通膨、股市動盪不穩的情況，民眾的荷包也因此逐漸縮水，股神巴菲特多次向投資人喊話，唯一對抗通膨最好的方式就是自我精進，投資自己做擅長的事、對社會做有價值的事情，「當你有賺錢能力，沒有人可以剝奪你的才能」，屆時也就不必擔心手上的錢會因為通膨不斷貶值。

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