27歲已儲得75萬很不錯？男生走錯了一步　積蓄歸零苦嘆生無可戀

一名30歲男網友近日發文感嘆，自己27歲時好不容易存到300萬元（編，台幣，下同，300萬元台幣約港幣75萬元），這幾年開始投資玩期貨，未料卻因此賠光所有積蓄，甚至負債，讓他大嘆「活着好像也沒甚麼意義」。



一名男網民在《Dcard》發文表示，自己在國營事業上班，年收入約70萬，原本靠着小額投資成功在27歲存到了300萬，不過這幾年開始投資融資期貨與選擇權，沒想到卻因此賠光所有積蓄，甚至現在還是負債，他感嘆，「看着身旁的朋友買車買房，有時候有種衝動一了百了，活着好像也沒甚麼意義... 連我的家人朋友沒人知道 每天強顏歡笑好累」。

貼文一出，許多網民留言給予事主鼓勵，並認為他有穩定的工作多年，狀況早已超越許多人：

．「27歲能存到300萬很猛，重頭再努力一次吧！留得青山在，不怕沒柴燒」

．「至少你已經有一個很穩定的工作了，而我31歲還在考國營的路上」

．「有穩定工作已經贏一堆人了」

．「至少你還有一份工作」

．「國營事業做越久賺越多，而且工作5年就有300萬，代表一年存60萬，資產很快就回來了」

．「才30歲而已還在國營欸」

．「還好你國營上班，穩穩做，錢還是賺得回來的！」



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