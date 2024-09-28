退休｜急問屋企拎錢　媽媽拿不出只能道歉！事主：沒錢何必生小孩

沒有錢就不要生小孩？近日一名網友在Threads上抒發心情，並附上與媽媽的聊天紀錄。圖片中可以看到事主向媽媽提到需要錢以後收到的回覆，媽媽無奈表示自己活得很痛苦，很多事也很自責，但家裏就是沒有多餘的錢，最後說了「對不起」，也表示自己花在身上的只剩餐費了。事主收到訊息也不知道怎麼回覆，忍不住委屈喊道「沒有錢到底為甚麼要生小孩呢」 。



事主向媽媽提到需要錢，媽媽無奈表示自己活得很痛苦，很多事也很自責，但家裏就是沒有多餘的錢，最後說了「對不起」。（Canva）

事主在文章中表示自己越長大越對自己的家庭感到無奈，只要談到需要花錢時就會出現附圖這種情況，他表示今年19歲的自己本身也一直在打工，但有時候金額太大又有急需日常用品才會跟家人開口。壓抑的環境讓他真的很無力，直言「有種覺得不舒服的感覺」，他解釋是既心疼又生氣。文末他也提到長大後會把原生家庭當成警惕對象，時時刻刻提醒自己不能重蹈覆徹。

貼文曝光引發網友兩極討論，一派認為是「標準情勒」：

・「真的要趕快有養活自己的能力，然後搬出去吧」

・「沒錢就不要生是真理無誤」

・「沒有摔倒的後盾，就要站直」



但也有不少網友認為媽媽也不願意：

・「不要怪父母遇到了就面對，至少他們讓你長到成年沒有不管你」

・「有錢時生小孩，也不見得一直都有錢」

・「沒有錢不是父母的責任，至少他們也很努力的養大你」

・「沒有錢也要生下你是因為他們愛你還有尊重生命，養大一個孩子需要多少錢」



貼文下也有人母留言談自己親身心碎經驗：

・「我的孩子也曾對我說，為甚麼要把她生下來」

・「這句話很傷人，但是我還是愛她們倆」



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