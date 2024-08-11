退休｜老年生活「這項」支出大！3個迷思沒解小心變「下流老人」

現在的你有沒有想過如何儲備你的退休金？退休所需要的花費真的比現在少嗎？是不是不知道如何籌畫出一筆退休金？千萬別輕忽了退休規劃，成為老後生活貧窮的「下流老人」！



千萬別輕忽了退休規劃，成為老後生活貧窮的「下流老人」！（Canva）

也許你可以問問身邊的同事，他有沒有在規劃儲存退休金？對退休生活所需要的開支又會有多少？得到的答案可能是他們也不知道！

千萬別輕忽了退休規劃，成為老後生活貧窮的「下流老人」！在思考退休前，你必須先認清幾件常見的迷思，再經過深思熟慮後，做出聰明的規劃。

常見的迷思問題：

1. 退休生活可以簡單過、花費不多？

錯！很多人都低估了退休後需要的花費。這部分可分為內部問題與外部問題。

內部問題：

他們會先估算自己目前生活所需要的費用，依此推估退休後的花費，認為兩者應該相差不遠，但卻忘了估算之後可能會面臨的醫療費用，或是為了提升生活品質所需要的開支。



外部問題：

忽略市場通貨膨脹的問題，成本上升，將來支出就會比現在還要多，短期內你可能不會察覺，但時間一久，就會積少成多。



2. 準備好我自己的退休金，就夠了吧？

錯！當你年老的時候，不只你需要一筆足夠的支出，可能還有你的伴侶、子女、父母甚至是寵物。因此需要長期的照護計劃，其中包括醫療、看護、養老等一些除了生活費用的額外花費，單靠健保可能無法負擔你所需要的開支。

3. 有投資就可以了？

對於退休的人，他們會比較了解自己退休前公司的營運方針及營收，因此可能只會選擇購買自己公司的股票，或是選擇投資某家大企業的股票，總之，會認為有投資、有穩定收入（股息），應該就可以了，不需要太複雜的投資組合。但根據風險管理的角度來看，千萬不要把雞蛋放在同一個籃子裏，因為如果投資有誤，分散風險至少還可以保護投資在其他的資產。

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想儲備足夠的退休金，要先對未來生活有明確想像！

除了破解迷思，最重要的是你必須清楚知道自己想過怎麼樣的退休生活，才能據此盤點所需資源，做出明確的的退休金儲蓄計劃。 美國個人財務專欄作家－John Wasik 建議，你可以思考以下四項問題，釐清自己想要的生活：

1. 選擇你的退休年齡

根據台灣勞保局的規定，工作年資如果年滿15年，你可以選擇月領退休金或是一次領取，如果工作未滿15年，就只能一次領取退休金。工作公司必須根據你每月薪資，額外支付你薪資的6%到政府專戶，你也可以向公司申請將每月薪資扣除6%到你的個人存款帳戶，為自己留一筆退休金。當然，除了勞工退休金，還有勞保年金跟國民年金，從你的退休年齡來計算，可以大約得知每個月還可以有多少收入，如果想了解更多三大年金的資訊，可查詢勞保局網站。

2. 決定你退休的生活方式

簡單地利用EXCEL做出「退休費用清單」寫下你退休後的花費，像是房租費、食物、保險，以及醫療費用、意外險，還有旅遊費用等各式各樣的花費，如果你能估算出未來的花費，你就愈能事先計劃好，應付這些生活支出。

3. 訂定你的儲蓄計劃

你可以選擇「 強迫儲蓄 」，每個月從薪轉戶自動轉撥一定比例到「退休金帳戶」，平時絕對不輕易使用。或是購買儲蓄險、基金定期定額等投資方式，來增加你的存款。因為已經算出所需的經費，你可以運用各種開源和節流的方法，讓自己穩定存到足夠的金額。

4. 求助法務和理財專家

計劃永遠感不上變化，你可能會突然面臨一些需要被迫提早退休的事，所以除了固定存款，也可以詢問法務和理財專家的意見，找尋適合你的投資方式，但你得必須確定你求助對象是一位把你的利益放在第一順位，值得信賴的人。

這些方式是退休計劃裏主要的四種構成要件，但如果你對於稅金或是遺產規劃問題感到很茫然，你還是要去找專家來幫你解惑，畢竟這些事情是你沒辦法自己完成的。

最重要的是，雖然退休清單可以幫你清楚列出你的需求，但是有一點你一定要記住，就是適性的調整清單，保持彈性，如果你以後突然要繼續工作怎麼辦？讓你的規劃有調整的空間同時堅持你的目標會讓你的計劃更順暢。

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