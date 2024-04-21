創業｜上市公司高層費過百萬辭職開居酒屋！不懂一事一年後終執笠

開店創業並不容易，除了要考量租金地段、成本之外，客群與消費習慣更是決定一間店存亡的重要關鍵。有日本媒體報道，一位上市企業的主管因為渴望開店創業，決定將自己的離職金及銀行貸款拿來經營居酒屋，卻因為沒有抓住顧客的消費習慣而大虧損，在開業一年後便倒閉了。



據日媒《日刊SPA！》報道，一位前上市公司主管兒玉謙次（化名），在47歲時選擇離職，並開始經營居酒屋。謙次表示，他平時很喜歡到居酒屋消費，想創業開店的想法隨着時間越發強烈，「某次因為公司人事異動，我被派去指揮新店的開幕計劃，我把他當成『創業前的練習』，覺得這是神明給我的禮物」。

謙次引進當地特產的好酒，建立出店舖和競爭對手的差異性，讓新店生意大好。也因為這次成功的經驗，謙次確信自己在餐飲方面頗有天賦，他到熟人的居酒屋當了2個月學徒，之後拿着1500萬日圓（約港幣76萬元）離職金及向銀行貸款的1000萬日圓（約港幣51萬元），在東京開了間居酒屋。

創業後，看着自己寶貴的離職金迅速地減少，謙次感到相當心痛，「貸款的錢全被用在店面裝潢了，又因為我對食材的選擇很嚴格，營業額至少要超過170萬（日圓，約港幣8萬6千元）才有賺」。然而謙次表示，居酒屋剛開幕的第一個月，營業額僅有120萬日圓（約港幣6萬1千元），第二個月更是低於100萬日圓（約港幣5萬1千元）。

另一個使謙次備感壓力的是接待顧客。謙次表示，店裏的主要客群都是身分特殊、他在上班族生涯中從未接觸過的階層，讓他很有負擔。「你乾脆收掉這間店，改做拉麵店好了」謙次表示，甚至有不少顧客會以說教口氣評斷他的經營方式。

讓謙次心如死灰的，還有客人的消費習慣，「我特別從家鄉挑選食材所製成的料理完全不受青睞，顧客反而只點炸薯條、雞肉串等常見的料理」。

謙次的居酒屋在開業1年左右便宣佈歇業。當時，他手頭上的離職金只剩下700萬日圓（約港幣36萬元），用千萬日圓打造的店舖經轉手後，也只賣出150萬日圓（約港幣7萬6千元）。至此，謙次的創業旅程，以負債1650萬日圓（約港幣84萬元）畫下句點。

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