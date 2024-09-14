退休｜拎定計數機！假設60歲退休有90歲命　即計你身家要多少才夠

你今年幾歲？打算工作到幾歲？是否曾想過退休之後會過着怎麼樣的生活？



如果你打算 60 歲退休，直到你離開這個人世之間，你有沒有想過，你還得花多少錢？你的儲蓄、你的退休金，夠用嗎？

最起碼，你得付得起生活費或房貸房租；想過得有品質，還需要旅行、看電影等精神生活的開銷；萬一生病，醫療費用又是額外花費。無論想做甚麼，多少都跟錢的多寡有點關係，必須提早準備才行。

想要無憂養老，到底要準備多少錢？現在開始又該每個月存多少錢？根據《誰も教えてくれない 一生お金に困らないための本》指出，準備退休金的的兩大關鍵因素是：「退休金缺口的金額」「距離退休的時間」。

計算方法如下：

參考公式：

．每月計劃儲蓄額 = 足額退休金缺口（金額） / 距離退休剩餘時間（月數）

．足額退休金缺口金額 = 退休後必要總開銷 - 可支配退休金

．距離退休剩餘月數 = （60歲 - 目前年齡）X 12



步驟 1：先算出退休之後的必要開銷 A

1. 生活費（由於醫療進步，未來平均壽命可能更長，比較保險的算法是60歲退休至90歲往生為止的30年）

每月 〇〇〇 元 X 12個月 X 30年 = △△△元



2. 居住費（從中擇一）：

A. 自用住宅（退休前已還清房屋貨款）

．管理費 〇〇〇 元 X 12個月 X 30年 = △△△元

．物業稅 〇〇〇 元 X 30年 = △△△元



B. 租屋（不含按金）

房租每月 〇〇〇 元 X 12個月 X 30年 = △△△元



C. 住在安老院（不含保證金、入會費、按金、雜項等）

房租每月 〇〇〇 元 X 12個月 X 30年 = △△△元



3. 安家與安心費：孝子孫費（幫小孩付學費或購屋首款、孫子的壓歲錢）、精神生活費（一年一次國內外旅遊、享用美食、看電影或買書等）

（假設人生最後10年失能或卧床，因此只算20年）每月 〇〇〇 元 X 20年 = △△△元



4. 預備金：紅白包、醫療費等

每月 〇〇〇 元 X 20年 = △△△元



5. 看護費（人生最後10年的失能或卧床）、失能費（成人紙尿片、流質食物營養品等費用）

每年 〇〇〇 元 X 10年 = △△△元



把（1）到（5）加起來，寫下退休之後的必要開銷A = △△△元

步驟 2：算出可支配退休金 B

6. 儲蓄△△△元（預估退休時帳戶款金額，不含投資股票、基金或期貨等所得。如果任職於公教機關或企業者有退休金可領，以退休年齡起算領至90歲往生）

7. 老人年金（65歲領至90歲），以雙薪家庭為例：

先生

每年 〇〇〇 元 X 25年 = △△△元



太太

每年 〇〇〇 元 X 25年 = △△△元



8. 銀髮族工資，萬一退休之後仍有工作機會，填入年薪與可工作年數：

年薪 〇〇〇 元 X 〇 年 = △△△元



9. 其他收入（相關保險給付等）

△△△元



加總（6）至（9），得出可支配退休金總額B：△△△元

步驟 3：算出還需要存多少錢 C

退休之後的必要開銷總額A △△△元 - 可支配退休金B △△△元 - 還需要存多少錢C △△△元

（注意：這就是從現在起你該存錢的目標，如果是負數也要高興得太早，因為這不過只是模擬而已）



還需要存多少錢 △△△元 ÷ （60歲 - 目前的年齡 XX）÷ 12個月 = 〇〇〇元

得出的數字，就是從現在起每個月要存的退休預備金！

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