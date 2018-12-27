【林奕匡太太】離開TVB轉當活動司儀　李靄璣：想佢為我感到驕傲

作為歌手林奕匡的太太，不少人會把李靄璣（Rikko）的焦點放在她人妻的身份上，但這位前TVB主播在個人事業上一直朝着清晰的方向跑，更在婚後大半年時間努力發展司儀事業，同時兼顧環保企業市場推廣顧問的全職工作。忙碌的工作背後，實需要不少時間及個人管理的技巧。

Rikko與歌手丈夫林奕匡在2017年於加拿大結婚，婚後二人各有各忙，希望在事業上衝刺。（高仲明攝）

在加拿大長大的 Rikko，於2008年回港發展，加入無綫電視擔任奧運主持及主持體育節目《體育世界》及財經節目《創富坊》，至2012年離職。她指，當時男朋友（現為丈夫）正經歷事業低谷，如果他的音樂事業最後不成功，兩人或會返回加拿大生活，「如我要返回加拿大搵工，沒理由在CV上寫自己做artist（藝人）。」為了將來打算，她決定轉換事業軌道，加入美容及奢侈品行業，在市場推廣或企業傳訊部門任職。

雖然 Rikko 持有工商管理及傳理系學士學位，又有節目主持經驗，但由於在缺乏美容及奢侈品行業工作的經驗，因此她足足用了一年時間一邊做freelance司儀，一邊找工作，最後獲一間大型奢侈品牌代理商聘請，任職傳訊部門。工作四年後，她因舉辦婚禮事宜離職，「因為要在加拿大及香港兩地搞婚禮，公司假期不足，加上我已升職至經理，不可能放下工作太久。」

為了有更好的睡眠質素，Rikko近月在晚上10時便後不用手機，讓大腦放鬆，好更容易入睡。她直言，大家要錫自己多點，否則沒有健康就甚麼也做不到。（高仲明攝）

新生活：身兼多職

婚禮結束，加上工作回復自由身，於是有公司開始找Rikko擔任活動司儀。曾有人曾批評Rikko，指她是靠丈夫的名氣才有機會接司儀工作，對此Rikko相當不認同，「如果我的表現不好，其他公司不會因為我是他（林奕匡）老婆而繼續同我合作。」

不過，也不能太怪外人的嫉妒，因為不少人覺得司儀的工作就是在上台讀稿、搞搞氣氛而已。但其實一位稱職的活動司儀，得在參與每場活動前花費大量時間和心力做準備，既要消化流程，又要縱觀全局，如遇上突發事情亦要臨危不亂，令在場人士都覺得順暢舒服。要處理高壓及忙碌的工作，Rikko指，早睡早起十分重要，她多數日子都是早上9時開始工作，「多了早上幾個鐘工作，真的很重要。」

Rikko的司儀經驗非常豐富：（按圖了解）

Rikko希望2019年可接到更多汽車品牌的司儀工作，原因很簡單：因為丈夫林奕匡是位「愛車之士」。（受訪者提供）

+ 10 + 9 + 8

日程還是筆寫好

事業上當了大忙人的Rikko，其實在編排日程上有一點心得，就是非常喜歡用紙本的日程本記錄每日的工作行程。她指這可以讓她一覽每個月的安排，有助未來的工作規劃，「例如見到今年3月是司儀活動的peak season（高峰期），我便可在明年3月預留足夠時間。」現時很多人都選擇用手機的行事曆記錄工作事項，但Rikko仍然不為所動，除了因為喜歡文字和筆跡的溫度，亦不希望太依賴電子產品。

Rikko建議，打工仔可以在新一年在日程本上寫上個人目標，而目標不能太天馬行空或不切實際，並應按個人興趣、工作經驗及學識設定，「一開始可以先完成最易做到的目標，見到有成果自然會繼續努力，如果一開始便選最難的，可能因為太挫敗而令自己最後一事無成。」她又表示，每個月都要翻看自己定下的目標，看看有沒有朝目標進發，做自我評估。

Rikko工作非常忙碌，既要擔任環保公司的市場顧問，又要一手一腳處理司儀工作，休息時間少之又少，連與丈夫到馬爾代夫旅遊也要在一年前計劃好。（高仲明攝）

對於明年的目標，Rikko希望可以成為香港的Top 5司儀，「想大家想起活動司儀便會想起我，覺得Rikko是行的。」此外，她亦希望有機會參與資訊性及清談節目的主持工作，「我有好多人生經驗可以分享，可以幫助整個對談更豐富。」由於丈夫非常熱愛汽車，她亦希望接到更多汽車品牌的司儀工作，令丈夫覺得驕傲。為了增值自己，精通英語及廣東話的Rikko，現時正學習普通話，「我平時同人用普通話溝通完全沒有問題，但我要自己去到中央電視台主播的水平。」

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O