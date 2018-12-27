【活動司儀】月入六位數　目標成香港Top 5　李靄璣：練緊普通話

與歌手林奕匡結婚後，李靄璣（Rikko）沒在事業路上退下來，反是在正職之餘更開拓出擔任活動司儀的新領域，甚至受到丈夫「詐型」指她的工作比婚前更忙碌。 其實這位前TVB主播一直朝着清晰的事業方向跑，更希望在明年成為全香港 Top 5 的活動司儀，「我想大家想起活動司儀便想起我，覺得 Rikko 是行的。」

由於Rikko沒有經理人，故所有工作由自己一腳踢，包括行政工作、與客戶溝通、化妝、借衣服等。（高仲明攝）

於加拿大長大，並於2008年回港發展的 Rikko，以往曾加入無綫電視擔任奧運主持、主持體育節目《體育世界》及財經節目《創富坊》，離職後便轉到大型奢侈品牌代理商任職傳訊部門，近年亦開拓了擔任活動司儀的工作。提起入行當司儀的方法，她指，一定要有做DJ或主播的經驗，「司儀工作不會登廣告，很多都是品牌的人認識你，然後找你商討合作。」

Rikko主持的活動非常多元化，包括美容、時裝、商界、汽車品牌等。由於她沒有電視台及經理人公司支持，司儀工作機會只能靠word of mouth（口碑）或社交平台的形象累積，「每次做到最專業，就是最好的CV。」此外，之前的PR工作除了令她了解美容及奢侈品行業的運作，亦令她有機會接觸不少本地KOL及YouTuber，有助建立相關人脈。

Rikko的司儀經驗豐富：（按圖了解）

Rikko今年主持了五六十場活動，她表示，司儀要時刻保持狀態，如果生病要及早通知相關方面，令對方有第二手準備，如果突然生病也會盡量「頂硬上」。（受訪者提供）

+ 6 + 5 + 4

司儀薪酬分等級

司儀的薪酬按不同背景及經驗可以有很大上落，Rikko直言，五年前仍在TVB工作時，司儀工作的人工比現時低很多，一般而言，專業但知名度低的司儀每次薪酬約五千元或以下，如有一定知名度的專業司儀則約有一萬多元，「經驗豐富的，好似Do姐（鄭裕玲）的級數，薪酬更可達數萬至二十萬元。」她表示，司儀很被動，每個月的工作數量不穩定，但她上一、兩個月每月則有八至十宗生意。最近半年，計算司儀及其市場推廣顧問正職工作，她每月收入達六位數字。

一個專業的司儀需要在每次活動前做好大量準備工作，首要消化活動流程，由於Rikko曾任職PR，寫過不少活動流程及MC稿，所以在這方面非常有優勢，甚至會為合作公司提供改善建議，令活動更流暢。她又指，一個吸引的開場白（opening）非常重要，這是整個活動中，唯一一個所有觀眾把注意力放在司儀身上的機會，為了力求完美，她會背熟opening，「我對自己要求很高，如果有一個位卡了一卡，即使觀眾未必注意到，我當晚都會瞓唔著。」

Rikko笑言，丈夫有詐型指她婚後工作比婚前更忙碌，但她指司儀工作帶來了莫大的認同感和滿足感，「我不是明星，又不會常在電視出現，品牌給我機會，我便想回饋對方。」（高仲明攝）

司儀工作亦經常面對新挑戰，Rikko在12月初為一間知名的外國公司主持活動，該公司要求司儀不用提示卡，令她覺得相當刺激，「很少公司會有這個要求，但因該次活動流程不太複雜，我又有足夠時間做準備，最後都成功完成。」又有一次，她去澳門擔任活動司儀時，因感冒令身體不適，在搭船時嘔吐，令她非常擔心自己的表現，「幸好該活動的工作人員非常貼心，為我準備溫水及小食，令我可以平靜下來，最後活動亦非常成功，雖然聲音不是最佳狀態，但起碼全程都沒有咳嗽。」

對於明年的目標，Rikko希望可以成為香港的Top 5司儀，「我想大家想起活動司儀便會想起我，覺得 Rikko 是行的。」由於丈夫非常熱愛汽車，她亦希望接到更多汽車品牌的司儀工作。為了增值自己，精通英語及廣東話的Rikko，現時正學習普通話，「我平時跟別人用普通話溝通完全沒有問題，但我要求自己去到中央電視台主播的水平。」

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