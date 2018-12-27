【全職作家】辭去正職　生活易失規律　藍橘子：上吓網就hea咗日

打工仔生活營營役役，到年尾來一個回顧，才發現自己好像沒甚麼大成就，這樣的生活有意義嗎？是不是從沒有為自己製定一個全年目標，或沒有管理自己的生理時鐘？80後的網絡作家藍橘子，去年辭去文員工作後，便當上全職作家，更開設自己的出版社洄水文化，生活由跟隨公司步伐到現時自己制定生活節奏，他坦言初初曾懶散，睡到黃朝百晏，更到深夜凌晨才休息，非常不健康。然而他表示，能重拾有質素及有條理的生活，都從擬定時間表和to-do list﹙待辦清單﹚開始。

藍橘子面對全職作家的生活，似是毫無限制，卻需要很大的自我管制能力才能妥當地完成工作。﹙鄧倩螢攝﹚

藍橘子是現時人氣不錯的網絡作家，至今推出過十多本小說，包括《生還者的獨白》、《都市病失控》、《漂黑》、《就算愛很苦》、《時黑旋渦──時計的失控》、《阿公講鬼》、《復活失格》、《死亡的擬聲詞》及《匿名告密》等，他更有參與劇本創作，如電影《天使曾經來過》。面對全職作家的生活，似是毫無限制，卻需要很大的自我管制能力才能妥當地完成工作。

時間表和to-do list﹙待辦清單﹚你我都懂，但能否付儲實行，就得講決心和毅力。藍橘子自言現時的生活很有規律，即使過着全職作家的生活，不用日日待在辦公室當打字機械人，他都會每天8:30am開始工作至6:00pm，「要迫自己跟大眾的工作時間工作，貼近大家的作息才容易找到時興題材及令文章的受眾人數提高。」

以下為藍橘子分享個人的日常作息時間表：

8:30am-12:00nn 寫文章、文字工作 12:00nn-1:00pm 午飯 1:00pm-3pm 準備當天的連載文章、留意網絡資訊、進行資料搜集 3pm-6pm 寄書、買餸、煮飯 6pm-11pm 晚飯、休息、打機、看書

一開始曾懶散 處處分心

藍橘子畢業後便從事船務文員工作，當問他當時有甚麼年度計劃時，他坦言：「其實以前每日的工作都一樣，如處理單據及報關出貨，整年都是持續做這些工作，公司及個人都沒有任何大計劃。」他唯一的生活調劑是在網上討論區撰寫科幻短篇故事，邊工作邊寫書的他，這幾年的成績都不錯，得到不少讀者支持。他去年更毅然辭職，當全職作家兼開出版社。

然而，他笑言一開始當全職作家時，生活與工作項目全都由自己獨攬大權真的不太習慣，「當時自己一個人住，不用返全職後，感覺上多了很多時間，睡到2pm才起床，而到凌晨4am才會休息，但期間真正工作的時間其實不多，時間分配很亂。」他覺得整個人比以前懶散和容易分心，「打機實在太方便，亦很難節制，難以完成一關就罷手。而以前只有放工才寫作，每天只睡3至4小時都堅持日日寫及日日更新連載文章，時間緊迫卻有規律。」

現時藍橘子堅持日日寫作的生活方式，每天跟從上班一族的作息，一早起來便會寫文工作。﹙鄧倩螢攝﹚

過了一段時間的放縱生活，藍橘子頓覺生活節奏太混亂，決心要調理好自己的生理時鐘，「起身、食飯、寫寫文、上網、打機及睇新聞，好像很容易就hea﹙浪費﹚了一天。雖然我是網絡作家，需要時常留意網絡資訊如faceboook及YouTube的時興話題，但這其實很危險，一不提醒自己就會停不了毫無節制地不停看。我覺得這樣的狀況不能長此下去，加上開了出版社後，其實有很多工作要處理，所以我試試用時間表和to-do list的方法提醒自己。」

用時間表、to-do list及死線

藍橘子指，以前從沒有用時間表的習慣，他笑說：「我以前只會用腦記！但工作量多時，有次差點忘了去訪問，幸好得記者事前提醒，我才在匆忙下準備。」他現時會在日程表中記下所有要做的事項，如交稿日期、劇本工作、微電影拍攝、寫連載故事、訪問、出席活動、分享會及寄書等，「總之大小事項都會寫，對我來說，寫了便會做。」他亦會寫下每天要做的事項，然後逐項去完成，效率明顯有所提高。

他笑說：「只靠人腦真的記不來，最近開始用時間表日程記下自己要做的事，一目了然清楚很多。」然後，他隨即驚呼有事未做。﹙鄧倩螢攝﹚

但藍橘子表示，偶爾都會敵不過惰性及高估自己的寫作速度，「試過預了10日時間寫一定的份量，但那次卻高估了自己的寫作速度，結果用了13至14日才完成，然後計劃要做的事又得順延和堆在一起，若臨時有額外的工作，如訪問或活動，就會很趕，完全沒有『走盏』的時間，好辛苦。」所以自此以後，他會為自己設立很多不同的deadline﹙死線﹚，更強調：「這些deadline要比真正宫方的deadline更早。」說到底，迫自己去做是很重要的。

而在生理時鐘方面，藍橘子自從8月與太太豆姐同住後亦慢慢有所改善，「因為太太當文員，我每天都會送她出門，而自己起床後，就可以開始工作了。其實慢慢跟打工仔的工作時間調節至一樣亦不錯，朝早網絡世界未活躍時，我便可以處理寫作及出版社事務，而中午過後，網絡世界開始活躍，我會留意當天的熱話及做一些資料搜集，再為連載故事作準備。」拿捏到適合自己的生活節奏後，藍橘子指自己連黑眼圈都沒那麼深，身體明顯健康了。

設定目標要大想頭

回顧這一年，對藍橘子來說，最大的突破是開了出版社，及調理好生理時鐘，「還有嘗試與攝製單位合作拍攝微電影《為你掛上死亡標籤》，估計年尾會播出。」

說到訂立目標，藍橘子自言曾經歷迷惘期，「今年頭在開出版社前，有好幾個專欄突然腰斬了，我當刻未清楚自己的方向，亦不知道自己可以做甚麼。因為以前總是『煮到嚟就食』，不用太有計劃，而當刻卻真的要認真想想自己未來的路向。」

作家的生活其實一點都不空閒！按圖了解藍橘子的日常：

開設自己的出版社洄水文化後，藍橘子除了寫作外，連行政及傾合作項目都需親自上陣。﹙鄧倩螢攝﹚

+ 3 + 2

他計劃來年書展可以投得攤位，即使要自己落場親力親為做搬貨和收銀，他都想完成這個項目。他亦建議大家在訂立來年目標時，最重要是「大想頭」，「大膽一點，訂立一些遠目標。例如我計劃投書展攤位，總不能只賣自己的書，所以要有其他書和不同的產品，這些產品可以是甚麼呢？又可以怎樣做呢？與甚麼人合作？一旦設定了一個大目標，你就得再仔細策劃怎樣去完成，一步一步迫自己才會成功。要為大目標考慮更多，並設立更多小目標。」

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