【散水餅推介】菠蘿釘逐粒起　火龍果逐片切　女生自製水果乾創業

要在坊間買到各式各樣的果乾，不難，卻難在找到製作用心又精美的產品。 24歲的周敏兒（Kennis）眼見市場仍有商機，於是決心辭去秘書工作，花30萬元創立Be Perfect food，出售自製果乾、健康西式午餐及到會。她笑言，自己的果乾產品不是在訪問時才包裝得如此精美，而是向來都製作認真，因此不少顧客都愛以它們來作散水餅、節慶禮物及結婚回禮小心意。

Be Perfect food的果乾主要用作結婚回禮、散水禮物、節日禮物等，每月需求不太穩定，故Kennis亦同時提供健康西式外賣午餐及到會服務，增加收入來源。（鄧倩螢攝）

Be Perfect food共有三個業務，包括出售自製果乾、外賣午餐及到會。當中午餐以健康的西式菜式為主，Kennis指，最受歡迎的包括油封鴨、 小肋排、紅酒炆牛肋條及南瓜盅蘑菇雞肉，套餐配以沙律及花茶，全部不含味精或雞粉。她指，油封鴨是最複雜的菜式，首先要用鹽、黑胡椒、橙皮等調味料醃12小時，再洗走調味料，用攝氏95度的鴨油將鴨慢煮2.5小時，出貨前再將鴨皮煎脆。

Kennis喜歡煮食，經常在網上自學不同菜式，又會發揮創意，配搭新穎食材，製作例如蟲草花沙律、冰菜沙律、番石榴青蘋果沙律、茄子千層麵等，為顧客帶來新鮮感，「用的蔬菜比一般食肆的來貨貴一至兩成，雖然$56一個午市套餐比茶餐廳貴，但性價比高。」

Kennis所製作的外賣午餐菜式（按圖了解）：

Kennis指，最受歡迎的包括油封鴨、 小肋排、紅酒炆牛肋條及南瓜盅蘑菇雞肉，套餐配以沙律及花茶，全部不含味精或雞粉。（鄧倩螢攝）

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豈只風乾這樣簡單！

雖然增設了外賣午餐的服務，但Kennis仍十分重視「起家」的水果乾製作過程，而包括蘋果乾、橙乾、梨乾、奇異果乾、士多啤梨乾、紅肉火龍果乾及最受歡迎的菠蘿乾等的「娛祖產品」，均是全部經風乾處理，不加任何調味料。Kennis指，購買水果乾的客人主要用作結婚回禮及散水禮物，訂單由數十至數百包不等，「就算只得十包八包的訂單，我都會照做。」

看似簡單的水果乾，做起來亦不容易，Kennis當初亦花了不少時間研究不同品種的水果的特點，「例如市面上的梨有鴨梨、水晶梨及韓國梨等，鴨梨口感比較『沙』，味道亦較酸，水晶梨及韓國梨不論在味道及外型上更勝一籌。」由於風乾後水果片會縮小約三分一，故肉厚圓潤的水果最適合風乾，她亦對產品品質很有堅持，「如果水果片太細或不完整都不會賣。」

自家製水果乾：（按圖了解）

雜錦水果乾（鄧倩螢攝）

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在製作眾多水果乾的過程中，Kennis指，最難製作的是菠蘿乾和紅肉火龍果乾，因前者要在風乾後呈現花形，便需要人手逐粒起釘，非常耗時；後者則因皮薄，所以很考刀功，否則一不小心就會令果肉「血肉模糊」。

店舖取名Be Perfect food，源於Kennis對完美的追求，她自言Perfect聽似「老土」，但做起來一點也不容易，「好像同事包的水果片如包得不漂亮，我會寧願拆掉再包。食物也要用心做，不論是食材抑或擺盤也有要求，我不是今日要給你影相才做得這麼靚。」她直言，果乾與外賣午餐的製作過程不容易，創業的也有感孤獨艱辛，不過仍期望自己的產品能為顧客帶來正能量。

Kennis指，菠蘿乾最難製作，需要人手逐粒起釘，令風乾後呈現花形。（受訪者提供）

除了對食物用心，Kennis對員工亦非常有心，希望他們在工作上有得著，而非只是來洗碗、送外賣，「會問他們想在這裏學甚麼，例如有人想學煮意粉，我便叫他們煮出來，讓大家盲試給意見；有員工剛來時連洋蔥都不懂得切，都要慢慢教，教到第三次終於識，我都有成功感。他們學到野，工作更上心。」

雖然創業的過程遇上不少困難及低潮，但Kennis指，現時每日生活都很有新鮮感，「例如設計新包裝、新餐牌、遇到新客人，很喜歡這種活著的感覺。」她更鼓勵有意創業的人把握機遇，「創業過程會有好多突發事情發生，就算有好好的商業計劃也未必用得著，而且為了設計一個完美計劃，反而可能錯失先機。」

店鋪取名Be Perfect food，源於Kennis對完美的追求，她自言Perfect聽似「老土」，但做起來一點也不容易，（鄧倩螢攝）

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