【90後創業】花費40萬　前OL創果乾、外賣生意：冇父幹但輸得起

24歲的你或仍在摸索事業前路，但周敏兒（Kennis）卻於今年毅然辭去秘書工作，花30萬元創立Be Perfect food，出售自製果乾、健康西式午餐及到會美食。 聲言沒父幹加持的她，指在創業初時凡事都得靠自己一手一腳處理，過程難免辛酸，但決心進軍健康食品界的她卻說：「是很辛苦呀，但工作很有滿足感！」

Kennis眼見近年都市人愈來愈重視健康，又看到網上不少出售果乾的品牌，靈機一動，出品自家製水果乾。（鄧倩螢攝）

在大專時修讀心理學的Kennis，雖然一直有意創業，但起初還是決定先投身社會工作，以累積多點工作經驗及資金，因此她在畢業後便曾分別到工程及速遞公司任職秘書，「只是，那時的工作內容比較沉悶，而且沒有挑戰性，每日都是重覆做會議紀錄、安排老闆行程、回覆電郵、製作通告等。」

由於秘書的工作未算纏身，每日可以準時下班，所以Kennis在工餘時間便可以做自己喜歡的事。她眼見近年都市人愈來愈重視健康，又看到網上有不少出售果乾的品牌，於是便靈機一動，打算出品自家製的產品。「本地的風乾果乾產品選擇不多，而外國品牌的賣相又不甚美觀，我想整一些漂亮的、精緻的果乾。」於是她便坐言起行，立即租了一個小工作室及購買水果風乾機，在工餘時間開始製作。

自家製水果乾：（按圖了解）

形象溫文爾雅的Kennis，在包裝水果乾產品時亦份外有心思。（鄧倩螢攝）

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在以副業形式經營了工作室一年，Kennis眼見果乾的銷量理想，於是便萌起全職創業的念頭，並於今年五月底租用葵芳一幢工廈的店舖正式開業，單是申請食牌及裝修，便已花了三十多萬元。她指，起初有找發牌顧問幫忙申請食牌及承包裝修的工作，但由於那筆款項需約四十萬元，高於她的預期，於是為了省錢，她便決定由自己包辦，親自去找木工、電工及水泥等裝修師傅：「在裝修店舖時，我才發現自己有很多東西都不懂，例如去水口要有多大、地台要多高、廚房磚怎樣砌等，過程中我要不斷問人及做資料搜集。」此外，她亦親自為店舖的牆身和地面髹油，「我還得自己親手撈水泥和抆石屎！我那時並沒當自己是女仔，開業第一個月時更做到手指關節都腫了，要去做針炙。」

她直言，雖然沒有「父幹」，但勝在自己仍年輕，「即使最後把錢都輸掉，這也是我可以承擔的後果，而且我還可賺到創業經驗和開闊眼界啊！」

Kennis落手落腳創業過程（按圖了解）：

Kennis為省錢，自己一手一腳油牆油地面，自言「冇當自己係女仔」。（受訪者提供）

由果乾到外賣午餐

目前Kennis店內的果乾主要用作結婚回禮、散水禮物及節日禮物等，每月需求不太穩定，因此Kennis亦同時提供健康西式外賣午餐及到會服務1增加收入來源，現時三方面的收益比重相約，每月營業額約五萬元，達收支平衡。

不熟悉飲食業Kennis起初為了令開店更順利，曾特地到大小型食肆兼職工作數月，藉返早更及夜更來了解廚房的工作流程。她直言這段兼職的經歷飲她獲益良多，尤其當中的小細節，例如廚房用什麼防滑磚、廚具擺放位置、學習拖地及備料等，「有些高級餐廳更會在廚房設定計時器提員工洗手。」

Kennis指，一個人創業難免覺得孤單，很多困難都是要自己解決，學懂調節心態非常重要，又很感恩身邊的朋友在她最忙時，願意放工來幫手pack貨。（鄧倩螢攝）

創業路從來不易走，這個24歲的小妮子，每日6時起身上班，經常工作至凌晨12時，平日只有兩、三個兼職員工輪流幫忙切菜及送貨，創業的生活，簡直是與當秘書時的180度轉變。「朝早要備料、回覆訂單，9時開始煮嘢食，每天由12點到3點最忙，完全冇停手，之後要洗碗、準備第二日的食材，晚上6點後處理文書工作，例如訂貨、回覆查詢等，或是趕工製作水果乾。」

身邊的朋友大部分都是打工仔或仍在讀書，Kennis指，一個人創業難免覺得孤單，而且很多困難都要由自己解決，所以她認為創業過程中，學懂調節心態非常重要，「以前拎手袋，而家就拎着外賣籃周圍行，忙完回到公司又要洗碗、倒垃圾，企足這麼多多個小時，真的好辛苦，有時真的會做到喊，覺得自己沒本事做好一點。」

健康午餐選擇：（按圖了解）

「斬瓜切菜」常被用來形容簡單俐落處理事的狀況，但做過飲食的人應知，每天備料的過程也得認真做才行，絕不能馬虎。（鄧倩螢攝）

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Kennis又試過被附近的同行走到店門前扮食客摸清底細，「例如曾有人問我黑松露醬是否真的有黑松露，其實他們想藉此嚇一嚇我、challenge（挑戰）我，我想如果我是男生，他們也未必會走1過來。」

創業另一挑戰：助手難求

時間不夠可以選擇睡少一點、錢不夠可以開源節流，現時最令Kennis苦惱的，反而是有錢也請不到的穩定長工。她直言，很少人願意做飲食業，就算做也不會選擇小店，「建立團隊需要時間，員工斷斷續續來其實會影響生意，要花時間教他們日常的流程，不過現時都沒有辦法。」

雖然日日忙到冇停手，又遇上不少困難，但Kennis覺得很有滿足感，「有次店舖對面賣紅酒的外國人走來跟我說：『Your food is excellent（你的食物很美味）』，還問我用來醮薯仔的醬汁是否在買得到，我跟他說，其實這些醬料是由我自己造的。」行動證明一切，大部分客人成為回頭客，更令她愈做愈起勁。她又希望透過色香味俱全的食物，令吃的人都感受到她的心意，「有堅持與使命感才可以令餐廳走得更遠，我就算有多忙多辛苦都仍很積極！」

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