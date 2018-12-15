【職場健康】垃圾食物惹的禍？　研究：千禧世代將成最肥一代！

有沒有發現90後及千禧後的同事及兼職同事，普遍身形比較……肥？但沒法子，因為新生代一般都未能比父母有錢，而在優質的成長環境下，食好住好，身體吸收自然比較好。 這個現象似乎是全球性的，因英國癌症研究所﹙Cancer Research UK﹚近日發表的一項研究，指千禧一代將成為有史以來最超重的一代！

有沒有發現90後及千禧後的同事及兼職同事，普遍身形比較……肥？﹙GettyImages/VCG﹚

現今的生活環境，想吃甚麼就能吃到，快餐及垃圾食物亦充斥市面，變肥真的很容易。雖然注意健康及實行健康飲食才正確乃眾所周知的事，但實行卻需要很大毅力和行動力。然而，這個新世代肥胖問題真的需要認真看待，因為據英國癌症研究所的研究指，肥胖超重會增加患癌風險。

全球性肥胖問題 比父母一代肥兩倍

在80年代至90年代中期出生的人，有70%到20至35歲時都被界定為肥胖，中年時更加會超重。這個數字比起於戰後出生的父母一代高出兩倍！

而據現時統計，英國是西歐國家最多肥胖問題的國家，在肥胖人數方面遠遠超過鄰近國家。 在1993年時，他們錄得有15％人口處於肥胖狀態，而到2015年的研究中則激增至27％。

而亞洲方面，以台灣為例，根據2013年至2016年間的台灣國民營養健康狀況變遷調查，台灣成人過重與肥胖的比率為45.4%，比起1993至1996年間的32.7％及2005至2008年間的43.4％，又再驚人上升。

快餐及垃圾食物亦充斥市面，變肥真的很容易，連望望相片都想食。﹙GettyImages/VCG﹚

香港衞生署在2014年底至2017年8月都有展開人口健康調查，訪問了5,435住戶，共12,022名15至84歲以上市民。調查發現，半數人口身體質量指數（Body Mass Index, BMI）達23或以上屬超重及肥胖，而男性情況較女性為普遍，尤其以45歲至54歲年齡群組最嚴重。平均每4名中年港男就有3人超重或肥胖，現時推算約有297萬港人面對肥胖問題，與2003至2004年度同類調查急增約72萬人。

雖然老年人更容易肥胖，但目前的千禧一代有望超過他們。

肥胖增加患癌風險

與肥胖相關的疾病，最為人熟悉的一定是三高，包括高血壓、高血糖及高血脂，肥胖亦很容易造成脂肪肝、膽結石、睡眠呼吸中止症及退化性關節炎等等問題，但肥胖也會增加患癌機率。

英國癌症研究發言人Linda Bauld教授指：「額外的脂肪增長並不是只相安無事待在身體中，它會在身體周圍傳遞可能對細胞造成傷害的信息。」她補充，這種損害會隨著時間的推移而增加患癌症的風險，其程度就如吸煙導致的癌症導致癌症一樣。

Linda Bauld教授續道：「當了解癌症和吸煙之間的聯繫，年輕人的吸煙率都有急劇下降的跡象，所以我們需要同樣需要教育年輕人肥胖對身體的危害。」而美國國家癌症研究院（National Cancer Institute）也指出，肥胖會增加癌症的風險，特別是食道癌、胰臟癌、大腸直腸癌、乳癌、子宮內膜癌、腎臟癌、甲狀腺癌及膽道癌等。

與肥胖相關的疾病，最為人熟悉的一定是三高，包括高血壓、高血糖及高血脂，肥胖亦很容易造成脂肪肝、膽結石、睡眠呼吸中止症及退化性關節炎等等問題，但肥胖也會增加患癌機率。特別是食道癌、胰臟癌、大腸直腸癌、乳癌、子宮內膜癌、腎臟癌、甲狀腺癌及膽道癌等。﹙GettyImages/VCG﹚

亦有研究指出，身體質量指數每增加5kg/m2，罹患膽道系統癌症風險會增加56％，男性直腸癌風險會增加9%。在從未使用過賀爾蒙療法的成年女性族群，每增加5公斤體重，停經後得到乳癌的風險，會增加11%； 而同樣也是成年女性，腰臀比例每增加0.1，就會增加21%患子宮內膜癌的風險。

均衡飲食減走脂肪

說到尾，減少肥胖風險的方法都是均衡飲食，Linda Bauld教授指，雖然有些千禧一代都會追求健康飲食，但很多人都誤解，以為只吃大量生果或大量蔬菜和其他纖維填充的食物就等於健康，但其實要均衡飲食才正確，適量分量的油鹽糖和肉類都不能缺少，「總之，遠離垃圾食物便能有大大幫助。」

很多人都誤解，以為只吃大量生果或大量蔬菜和其他纖維填充的食物就等於健康，但其實要均衡飲食才正確，適量分量的油鹽糖和肉類都不能缺少。﹙GettyImages/VCG﹚

肥胖除了增加患癌機會外，造成的外觀形象又會讓人自信心低落，連帶增加憂鬱症的機率。所以只要控制好體重與體脂很重要，記住「少吃多動」，放工後去做做運動吧！

﹙資料來源：ladbible、華人健康網、綜合報導﹚

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