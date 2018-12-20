【聖誕節】公司聯歡會有咩活動？　9個為派對增添歡樂遊戲建議！

一年來到尾聲，參加公司聖誕聯歡會是一個稍為放鬆的好機會。飲飲食食之餘，還可以與其他部門的同事聯誼一番。但除了吃和喝外，沒話題的時候可以做甚麼？在籌辦聯歡會前，不妨參考以下能增添歡樂的提案，玩玩小遊戲，增加大家的互動，讓各同事在聯歡會上都能盡興而歸，work hard play hard！

不想公司聖誕party無無聊聊，就是想想有甚麼遊戲炒熱氣氛！﹙GettyImages/VCG﹚

籌辦聯歡會是一項艱鉅偉大的任務，場地和食物的客排要預早準備，還要安排節目流程，真的是非常重要的工作！但要氣氛沒有冷場，就得想一些大家都能參與的活動，平時大家工作已經常常愁眉不展兼精經崩緊，這是一個放鬆減壓的機會。希望大家都可以玩得開心的話，可以參考以下9款有互動元素的遊戲設計，讓大家樂在其中。結識不同部門的同事，說不定方便日後有合作的機會呢！

10款互動遊戲，總有一款適合大家心水，按圖了解：

1.【猜猜樹上裝飾】可以作為一個party的熱身遊戲，可以在派對開始前先準備樹上的特別掛飾，然後讓大家競猜樹上的掛飾的數量，估中或估得最接近者則可獲得小禮物。﹙GettyImages/VCG﹚

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﹙資料參考：thespruce、kalibrr﹚

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