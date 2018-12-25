【YouTuber】出賣生活換金錢？　求婚過程全公開：有時都會覺得攰

以分享健身及生活資訊的Emi Wong於2018年8月正式成為全職YouTuber，她笑言當YouTuber就是「賣生活賺錢」，因此她就算在今年訂婚的這個人生重要時刻裏，也在擔心影片的拍攝質素。 她接受這種有得必有失的生活，更強調自己很喜歡將生活分享至頻道中。

從小就非常重視目標及計劃的Emi，最開始對YouTuber這個身份卻沒有詳細規劃或目標。她起初擔任YouTuber的原因，只因為她覺得全職工作的收入太少，是純粹為了額外收入才拍片。（受訪者提供）

偶然踏上YouTuber路

只要願意長期經營一個YouTube頻道，其實任何人都可當上YouTuber，而表現出色者，更有機會獲平台或其他商業單位的合作，賺取收入，因此近年不少年輕人都愛開設自己的頻道，以各式各樣的題材吸引觀眾訂閱、追看。

不過，從小就非常重視制定目標及計劃將來的Emi，起初卻對當上YouTuber這身份沒有詳細的規劃或目標，「入行」的原因，純粹是為了額外收入：「之前打了五年工，上一份工是做社交媒體管理，但人工極低，入職兩年後工作量大增，加薪卻不足一千元，待遇太差了。家人、朋友以至我自己都對這樣的薪酬很失望，那時碰巧聽到朋友說拍片並上傳至YouTube，每月便可多賺幾千蚊，便在什麼都不懂的情況下開始拍片。」

Emi經營YouTube頻道的內容（按圖了解）：

2018年可謂是Emi的豐收之年，因為她除訂了婚外，更於今年入圍了YouTube香港2018年度十大本地人氣創作者的第六名。（受訪者提供）

+ 4 + 3 + 2

她一開始僅僅抱着「試吓」的心態當YouTuber，至於如何拍片、剪片？不懂；要拍什麼題材？不知道。觀眾喜歡甚麼題材？亦不懂。要拍片拍到有收入，是一個極其遙遠的目標，更遑論要當上一位全職YouTuber，路途更是遙遠，「當時我覺得根本是妄想，但很幸運的，在2017年上載第一條健身影片的反應不錯，於是我便開始了一年多一邊上班一邊拍片的生活，不過兩邊兼顧太辛苦了，工作量大，僅睡幾小時。」

雖然也曾經歷迷惘，但隨着在年初定下「訂閱人數50萬」的目標達成，加上放在拍片上的時間及心思愈多，Emi便漸覺得當上全職YouTuber是可行的，「財政沒問題，遂順其自然地走到了那個位（全職經營頻道）。」

有人傾向把求婚這種特殊、私人、親密的時刻留給與重要的人分享，不會放在大眾平台，但Emi自認平日都喜歡分享生活大小事，「把求婚過程放上YouTub更是理所當然，『不想放卻要被迫放上去』？這種心理不會發生在我身上。」（受訪者提供）

賣生活賺錢

做了YouTuber的最大特點是：工作等於生活，生活就是工作。尤其雖然Emi拍健身影片起家，但想轉型做生活型YouTuber，因此她需要製作更多與生活相關的內容。她笑言自己在「Monitoring the Life」（監控生活），用生活來賺錢。「我連訂婚的過程都放上去，求婚時我還不斷擔心鏡頭拍得夠不夠美、有沒有捕捉到想要的時刻等，求完婚後，吃飯時都在剪片。」

連求婚這種人生重要時刻都要擔心平台的運作，會否覺得本末倒置呢？Emi並不如此覺得：「別人會說我少了享受生活，但我喜歡拍片分享，同時也透過YouTube得到了很多。做YouTube Blogger是我自己選擇的路，沒人逼我，沒辦法，有得必有失。」

「每一天都要拍攝，有時的確也會覺得疲憊，會緊張有沒有拍到該有的鏡頭。但未婚夫也說過我雖然會埋怨好辛苦、沒題材，但不拍片反而坐立不安。」（受訪者提供）

2019年目標：頻道內容轉型

2018年生活、事業都經歷了巨大的轉變，Emi在明年又有甚麼目標？她表示：「初步想平台訂閱人數過一百萬，但按照現時的增長率，正常都會達到，進取點，希望去到200萬吧。更深入來說，我想每條片的瀏覽量都有所增加。」Emi更重要的事業目標是定位轉型：「我想從Fitness轉型到生活型blogger。什麼類型的片都嘗試，就連打機都試過，不想限制了自己。」

一開始之所以拍健身影片，皆因她對拍攝題材毫無頭緒，觀眾要看甚麼她就拍。「我其實好懶，懶得在Gym花一小時健身。」Emi表示，「要是整個頻道都講fitness，我不開心。開發其他內容要面對不小壓力，我還在學習如何在觀眾的喜好及個人興趣之間取平衡。」而她的最終目標是拍甚麼都有人看：「我認為一個成功的YouTuber就是拍什麼題材都會有捧場客。我離那個水平還有很大距離。」

轉型原因透露出她的事業規劃及對成功的定義：「始終Fitness片無法持久，內容多重覆，也容易被人代替。況且我根本未到狂熱喜歡fitness。」（受訪者提供）

設立、實行目標建議

設立了目標後又要如何實現呢？Emi指要計劃要具體到列出每天的行動。自小已經很有目標及計劃性的Emi分享：「設立目標，用盡一切方法實現。明年最重要的目標是甚麼？要做到這個目標，你每月要做甚麼來實踐？每天要如何做、做甚麼才能達到？很多人隨口說要買樓，但這個目標與他們現在所做的事情根本毫無聯繫。」

而對於有興趣做Youtuber的人，她建議：「Just do it」。但千萬別一開始就辭職，「負責任的應該要確保可以維持現有的生活水平。」至於很多人指自己不懂拍片、剪片，她就回應：「我一開始也不懂，都是邊拍邊學，每粒按鈕都是我自己Google回來的。」甚麼都嘗試，慢慢就會發現自己和觀眾的喜好。

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