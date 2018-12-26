【展望2019】如何制定個人目標？　Carousell總經理：從態度開始

2019年新要來到，打工仔應如何檢視覺在2018年的成績及展望將來呢？拍賣平台Carousell香港區經理施伯雄（Brian）認為，打工仔與一間企業在做年度總結、訂立來年目標時具有相似的應用原則，大家如不想制定的目標只成口號式的存在，不妨參考一下。

拍賣平台Carousell香港區經理施伯雄認為，打工仔制定來年目標的方法與一間企業制定發展方針差不多。（受訪者提供）

個人目標：態度、熱情

除了年尾回顧，制定新一年目標亦同樣重要，但對不少人來說，制定目標不難，卻難在無法長久實行，因此Brian認為，每個人都要清楚自己想追求及喜歡的事情，才有動力驅使自己實行下去。「正如我一直對科技及房地產有興趣，」他解釋，「因此我會積極與團隊討論來年Carousell 在汽車及住宅等高價商品的發展。」

此外，抱持正確的態度也是實行目標的關鍵。對他來說，正確的態度都是由家人自他小時候所貫輸的，就是：「襟鬧、肯做、肯蝕底」，「遇到挫折仍要把握機會；遇到困難，保持謙卑，向別人請教，按照自己的能力逐步實行個人目標。」

工作目標：資源、能力、可行性

然而，站在公司角度，制定與執行來年目標卻並非簡單的不放棄就可以做到，畢竟考慮因素相差太多。作為一名地區經理，Brian需因應本地市場的成熟度及用戶的接受程度來制定平台來年目標。

對於打工仔的工作目標，他建議可以參考差不多的原則：「衡量現有的資源及能力，以計算達到目標的可行性」，「例如Carousell要加強買賣安全性，就要透過內部系統改進及與更多第三方機構或執法機構合作」。而打工仔想要做更多運動，就要考慮上班時間和時長、運動地點、種類、設施等因素。

Carousell今年在香港發展不俗，對Brian這位剛入職一年的GM來說，是一張滿意的成績表。（吳鍾坤攝）

年度總結

打工仔用KPI量度打工仔過去一年的表現，而做老闆的一樣要用KPI來總結年度表現。Brian剛好成為Carousell香港總經理一年，自然會用公司業績來總結年度表現。2018年Carousell的增長速度非常快，例如超過 2,000 萬件商品上架，累積賣出超過 670 萬件，加上香港用戶十分活躍，對於施伯雄來說，也是一張滿意的年度成績表。

評價下屬

除了自我總結之外，Brian身為上司，也要為下屬的年度表現作出總結及評價。提及他用來來評價員工年度表現的準則，他就喜歡用員工「肯學肯做」、具上進心作評核標準。他直言：「我們的業務不是難以學習的事，而深信每個人都可以學習。」

評價員工的另一條原則，就是有沒有達到老闆的期望。而施伯雄的期望，出乎意料地，竟然是希望同事他朝就成為管理整個團隊的那一位。他解釋：「評價下屬並不容易，但這是我作為總經理的責任。而向他們解釋公司高層次的商業決定、闢除辦公室內的疑問，都可以保持團隊透明度，建立深一層信任，有助他們成長。」

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