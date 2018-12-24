【聖誕節】節日氣氛濃　無心工作等放假？　活用3大「扮工」技巧

聖誕節轉眼間便到，相信打工仔已經急不及待拋下所有工作，與家人朋友開派對、吃飯、飲酒、狂歡。 在大時大節前的上班日總是最折磨人，明明已經心不在弦，但又要坐在電腦前「扮工」，以下有3個方法教你捱過乏味的工作天。

臨近聖誕，打工仔都已進入holiday mood，要專注工作有一定難度。（GettyImages/VCG）

如果你熱愛自己的工作，就不需要用到以下的方法，但如果你現在如坐針氈，每隔數分鐘便忍不住看Facebook、Inastagram，那麼，以下浪費時間的技術或許可以幫助你。

1. 上網消費！

讓我們從網上購物開始吧。如何你是每日對着電腦工作的人，相信對在上班時間網上購物已非常熟悉，不過，在聖誕節網購最吸引的，就是各大網購平台的聖誕大減價。除了為自己選購心儀物品，也可以趁最後機會為身邊人或聖誕交換禮物環節買禮物。

為同事們分發聖誕禮籃內的零食也是一個消磨時間的好方法。（GettyImages/VCG）

2. 辦公室內聯誼

在普天同慶的聖誕節，你也可以為辦公室同事做些事情。相信不少公司都會收到由客戶或合作夥伴待寄來的聖誕禮籃，大多也是形形式式的小食或飲品，如薑餅人、窩夫、果汁、水果、巧克力等，與其將它們放在辦公室的角落，倒不如將之分發給同事們作下午茶。

3. 計劃未來假期

預訂假期機票和酒店亦是另一個消磨時間的好方法。研究明年的紅日假期，看看在哪個節日放假可以「慳」最多，畢竟打工仔的年假不多，大多只有十多日，一定要精打細算才不會浪費假期。

來到平安夜的今天，相信上司們也不會對你有太多要求吧。就是「乖乖哋」地做好基本的工作，好等放工後開心放兩天假吧！在這裏預祝各位打工仔聖誕快樂，呵呵呵！

（參考來源：LADBible）

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