【拒絕辦工】聖誕假期收到公事訊息？　教你正經、幽默回應方法！

聖誕節加新年連起來會有一個11天長假,是時候清理個人桌面,關上廿個Chrome網頁,傳message給同事、下屬、上司、客戶表示不便聯絡,開啟「已不在服務或聯絡範圍內」的假期mode。

踏出office一刻,腦海響起哈利路亞,瞥見旁邊假期還要開工的人不禁沾沾自喜。然而,於異國踏下飛機,重新online時,災難發生了。

客人打來指交代message寫/串錯字、過於無聊、交代得不夠清晰,一下子從天堂被扯回地獄。

好吧,雖然上述那麼戲劇性的情節多數都不會發生,但於假期前和期間利用自動回覆交代去向,及拒絕回應一切工作訊息的態度非常重要,畢業工作還工作,放假是放假。

以下就是四個休假通知範本,從簡單、直接、正經到古怪、瘋狂、騎尼應有盡有。

大概95%公司的休假通知都會採取這個版本。簡單、直 接、清晰。最重要的是交代緊急聯絡方式、接手同事的電郵。否則的話,可以附上「我放完假再處理,別煩我」就可以(當然不能說得那麼直白)。

以下是一個範本。

[A greeting],

Thank you for your email. I’m out of the office for the holidays and will be back on [date]. During this period I will have limited access to my email. If you need to contact me, I can be reached on [number, another email], otherwise, I will respond to your email on my return.

Have a Merry Christmas and a Happy New Year [or any other holidays ].

Regards