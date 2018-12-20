【拒絕辦工】聖誕假期收到公事訊息？　教你正經、幽默回應方法！

聖誕與新年假期將至，不少打工仔都準備進入「放假mode」，但如在休息期間仍在電郵與WhatsApp收到與工作有關的訊息就難免掃興。 想跟上司、老闆、客戶說聲你在放假？正常的回覆當然最穩陣，但若然跟對方的關係不錯，又想來點幽默回應，便可試用meme或Emoji作回覆。

放假歸放假，工作事情一律免談！大家玩得的話，可以嘗試運用emoji和meme來提醒對方，襯托佳節氣氛。（Getty/VCG）

聖誕節加新年連起來會有一個11天長假，是時候清理個人桌面，關上廿個Chrome網頁，傳message給同事、下屬、上司、客戶表示不便聯絡，開啟「已不在服務或聯絡範圍內」的假期mode。

踏出office一刻，腦海響起哈利路亞，瞥見旁邊假期還要開工的人不禁沾沾自喜。然而，於異國踏下飛機，重新online時，災難發生了。

客人打來指交代message寫/串錯字、過於無聊、交代得不夠清晰，一下子從天堂被扯回地獄。

好吧，雖然上述那麼戲劇性的情節多數都不會發生，但於假期前和期間利用自動回覆交代去向，及拒絕回應一切工作訊息的態度非常重要，畢業工作還工作，放假是放假。

以下就是四個休假通知範本，從簡單、直接、正經到古怪、瘋狂、騎尼應有盡有。

1. 正常版

大概95%公司的休假通知都會採取這個版本。簡單、直 接、清晰。最重要的是交代緊急聯絡方式、接手同事的電郵。否則的話，可以附上「我放完假再處理，別煩我」就可以（當然不能說得那麼直白）。

以下是一個範本。

[A greeting], Thank you for your email. I’m out of the office for the holidays and will be back on [date]. During this period I will have limited access to my email. If you need to contact me, I can be reached on [number, another email], otherwise, I will respond to your email on my return. Have a Merry Christmas and a Happy New Year [or any other holidays ]. Regards

2. 爛gag‧meme版

請留意，不是任何公司、行業、對象都能使用這種方法。如果你的公司、客戶都年紀較輕，文化活潑創新，不妨一試。又或者簡單在WhatsApp隨手一send放鬆下。

這個meme太常見太萬能了，配上任何情況都別有趣味。（網上圖片）

3. Emoji版

Emoji比meme版更冒險、大膽，要有心理準備對方看不明白，但你不在乎的話，盡管一試。又或者退一步，在相熟的客戶、同事之間一試吧。又，以平台來說，電郵比WhatsApp正經，Emoji版可以在WhatsApp試試水溫。

Emoji 回覆範例（看得懂嗎？）：

👋

👨‍💻👩‍💻➡️🏖️➕🍺➕🏖

❌❌💻, 📱, 🗣❌❌

⌚‼‼‼📞➡[手機/其他人聯絡方式]

👩🏻‍💻/👨🏻‍💻 🔙🔛[日期]

☺👋🏻

Emoji版放假通知。

4. 曬命版

假如你假期時會好好地玩一場，而又好想讓別人知道，那就放在休假訊息中吧。這樣做有意義嗎？沒有，純粹曬命。小心回來被人打哦。

範本如下：

I would like inform everyone that in [holiday] that I will be [bungee jumping in places]. I will be back on [date]. If you need to contact me, I can be reached on [number, another email], otherwise, I will respond to your email on my return.

以上精彩又實用的選項之中，你想採用哪一種？最重要的選擇原則是它應該反映了你的性格！

（資料來源：Smart Company）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O