【慶祝2019】找免費娛樂、自備菜式聚餐　7種跨年活動省錢方式

1. 【尋找免費娛樂】 不少社區中心和團體會在新年前夕舉辦免費活動，並提供免費茶點。查看你居住地區的Facebook群組或社區中心告示，了解他們的動向，看看你對哪一個活動最感興趣。你可以節省一些在酒吧參加派對的昂貴費用、結識新朋友，甚至可以及時回家，在新的一年在舒適的沙發上看煙花表演直播。（GettyImages/VCG）