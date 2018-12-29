【慶祝2019】找免費娛樂、自備菜式聚餐　7種跨年活動省錢方式

撰文：梁啟敏
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還有數天便正式踏入2019年，一眾打工仔都會趁周六日或紅日假期與朋友大肆慶祝。不過，聖誕假期剛過，聖誕大餐、交換禮物等活動相信早已令大家的荷包大出血，想新年前夕玩得開心同時省錢，一定要學懂以下貼士。
慶祝跨年不一定要大灑金錢，善用下列七個技巧可以令你省到盡。（GettyImages/VCG）
為了迎接新一年，不少餐廳、酒吧、商場等都有一系列活動和大餐吸引大眾入內消費。可是，過一個開心又難忘的跨年不一定要大灑金錢，如果你不想在新年伊始便「碌爆卡」，以下七個貼士可以幫到你。
1. 【尋找免費娛樂】 不少社區中心和團體會在新年前夕舉辦免費活動，並提供免費茶點。查看你居住地區的Facebook群組或社區中心告示，了解他們的動向，看看你對哪一個活動最感興趣。你可以節省一些在酒吧參加派對的昂貴費用、結識新朋友，甚至可以及時回家，在新的一年在舒適的沙發上看煙花表演直播。（GettyImages/VCG）
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（資料來源：The Ladders）
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