【網絡趨勢】微網紅興起、FB退居二線　留意社交平台發展7大方向

自Facebook、Instagram、微博、LINE等社交媒體興起，各行各業便一直探究及開發它的應用方式，嘗試藉這些平台賺取用戶和顧客的支持。 來到2019年，社交媒體的影響力日增，不僅是老闆及管理層，就連打工仔亦應要懂得如何善用這些烎台為企業增值，並要把資源投資在最有效的策略上。以下七來社交平台的未來發展趨勢，值得打工仔留意一下。

不少人每日最少花數小時瀏覽社交網站，企業如何利用平台擴大商機是一個重要問題。（GettyImages/VCG）

英國奧德賽新媒體有限公司（Odyssey New Media）創辦人兼行政總裁Robert Stoubos指，人們每天在網上花很多時間與朋友、關鍵意見領袖（KOL）和品牌互動，「Facebook、Instagram等平台可能比看電視或玩電子遊戲更具吸引力。」Stoubos估計，超過70％的企業使用至少一個社交媒體平台進行營銷活動，但不到一半的企業將之視為投資回報率策略的一部分。

其實在現今世代，可如何透過社交媒體獲得成功呢？社交媒體專家提供了七個預測：（按圖了解）

1. 【觀眾對訊息豐富、引人入勝的內容的需求將繼續增加】 美國數碼營銷公司Ignite Visibility公關和社交媒體主管Samya A. France指，用戶生成內容和微網紅（micro influencers）將在2019年成為大趨勢，他們的影響力對其粉絲群體產生極大的影響。這些Instagram或YouTube名人通常有一萬至五萬名追蹤者，確保你找到適合公司的KOL，因用戶期望公司以他們喜歡的方式與他們溝通，如果你透過KOL出售目標觀眾真正感興趣的東西，交易會更容易達成。（VCG）

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（資料來源：Ladders）

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