【職場心理】寧洗廁所不做瑣碎工作？　調查：工作意義比加薪重要

每日返工開會、寫報告、應酬客戶、處理文件等，工作忙到沒停手但又似乎毫無意義。新一年剛開始了數天，你對工作又有沒有甚麼新目標呢？最近一項調查顯示，近60％的打工仔希望他們的工作更有意義。

現今世代的打工仔，不只追求人工，更希望在工作中找到意義。（VCG）

一日起碼有九小時坐在辦公室工作，如果工作內容沉悶又找不到意義，時間一定很難過，精神亦會非常萎靡；即使你工作不忙碌，「扮工」扮得久其實亦相當無聊和浪費時間。

最近美國雲端運算公司ServiceNow，便對2001名辦公室工作人員進行了有關「探索有意義工作」的網上調查，結果發現受訪者要求老闆分派更有意義的工作（64％）比起加人工（34％）的訴求多近兩倍。

如果每日上班八成時間用來處理瑣碎事情，的確會消磨員工的心志。（VCG）

近60％的打工仔希望他們的工作更有意義，即對更廣泛目標有貢獻。此外，打工仔厭倦了瑣碎的工作，因這些工作估計佔每周工作量的40％。而為了逃避處理這些項目，他們會寧願做些更不起眼，甚至與職責毫不相關的事情。

（按圖了解）：

45％的人寧願清潔他們的浴室亦不想計算公司提供的人力資源福利 （GettyImages/VCG）

無聊的工作使辦公室員工覺得自己浪費時間（47％）、無聊（47％）、無動力（44％）和壓力（34％）。受訪打工仔甚至願意做出改變和犧牲，以獲得更多重要的工作。52％的人會放棄1000美元（約8000港元）加薪，為了做更有意義的工作。雖然打工仔並不認為他們乏味的工作會發生變化，但83％的受訪者表示，僱主有計劃為他們提供協助是很重要的。

ServiceNow首席人才官Pat Wadors表示，員工希望充分發揮工作潛力，同時公司希望員工做到最好。建立數碼化的工作流程，能令日常工作更輕鬆、簡單、快捷，令打工仔可以專注於工作中更具挑戰性、更重要和充實的部分。

僱主應花時間了解員工的意願，並按各人興趣，分派具挑戰性的任務，令他們在工作時更有衝勁。（VCG）

如果員工感到自己從事的工作有意義，會更容易產生工作滿足感，亦會對公司更有歸屬感，流失率自然會下降。如辦公室員工因其乏味的工作而無心戀戰，這不僅不利士氣，也會令員工產生離意。

（資料來源：Ladders）

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