【上網成癮】沉迷瀏覽社交平台等同吸毒？　研究：決策能力下降

十個香港打工仔八個都是無手機恐懼症患者，而當中一原因又是社交平台上癮。碰巧這兩天Instagram興起10 Years Challenge，想必很多打工仔女都會急不及待地玩埋一份。 然而，沉迷Facebook、Instagram到上癮，卻會產生與吸毒過量相似的後果：決策能力下降。

Facebook中毒的後果與吸毒相似………（Getty/VCG）

有時候打工仔對於社交平台的倚賴或許已經不僅成為習慣，更可能已達上癮程度，例如一起身就「碌」15分鐘Instagram來為一天熱身，通勤時除了看Facebook外便沒有其他例行公事等。雖然人人都知道社交媒體上癮有影響，但有甚麼壞影響？有多嚴重呢？

由美國密西根州立大學（Michigan State University）、加拿大麥基爾大學（McGill University）及澳洲蒙納士大學（Monash University） 組成的研究團隊就公布一個壞消息：社交媒體上癮的人的價值決策能力，其實與吸毒人士的差不多（毒品種類包括大麻、可於因、安非他命及酒精等等）。

他們在《行為上癮期刊》（Journal of Behavioral Addictions） 上表示：「科學研究已證明，帶藥物濫用及行為成癮問題的人難以進行基於價值觀方面的決定」，但社交平台用太多的人會否遇到同樣問題呢？這就是研究團隊試圖找出的答案。

他們對71名參與者進行兩次測試。首先，參與者要根據Facebook成癮量表（Bergen Facebook Addiction Scale）評估自己對Facebook的倚賴近乎成癮。其次，他們要進行100次賭博測試。結果顯示，具有「嚴重」、「過度」在線習慣的社交平台用戶更傾向作出冒險決定。團隊表示：「結果進一步顯示支持了社交平台上癮者與毒癮者有種平衡的相似性。」

研究報告作者Dar Meshi教授表示：「當人們無法從社交平台中抽離時，就需要更好地找出它的驅動因素，以便決定是否應該把過度使用社交平台視為上癮。」

無論過度碌Facebook、Instagram是單純的浪費時間還是一種醫療問題，其負面影響顯而易見。有時明明工作忙碌卻仍打開Facebook？已經月光卻仍網購不斷？或許這都代表你已經「中毒」了。

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