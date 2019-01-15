【職場熱話】琴行9k聘文員　職責等於五份工　網民：耶穌都做唔掂

日前有本地琴行於一求職平台刊登廣告招聘營業文員，聲稱獲聘者可獲月薪$9,000至$12,000，但卻要求申請人要懂十八般武藝：識寫網頁、會計、電子商務、演樂器等等，職責同樣「五合一」，入職要求橫跨IT、會計、出入口、銷售及音樂教師五個範疇。 這則「低薪聘高材」的招聘廣告自然引來網友的大肆嘲諷，記者就嘗試放蛇致電琴行負責人查詢，對方就表示要求如此高是因為想獲得一位「完美的職員」。

$9,000至$12,000的月薪就想請個電子商務、會計核數、演奏樂器樣樣皆通的員工回來？（Getty/VCG）

月薪$9,000可聘得怎樣的員工？也許就連聘用剛畢業，仍未有工作經驗的大學生也不可能吧！然而近日有一本地琴行卻以月薪 $9,000 至 $12,000 的待遇招聘營業文員，細閱相關廣告，更可發現它的入職要求是出乎意料地多，因該琴行要求入職者需懂得：寫網頁、懂電腦中文輸入法、懂Ｗord、Excel、Powerpoint、會計核數、持有LCCI中級證書、懂電子商務及商業貿易、懂演奏樂器及持有皇家音樂學院8級以上文憑。

相關廣告又列明應徵者如具有以下工作經驗及條件，便可獲優先聘用：

1. 大學主修音樂 2. 有琴行營銷相關工作經驗 3. 懂電腦設計網頁 4. 持有高級會計證書 5. 持有秘書文憑 6. 懂報關出入口文件 7. 懂採購 8. 女性

有本地琴行於網上求職平台招聘營業文員一職，但職責、入職要求之高卻與月薪水平完全不相符。（網上圖片）

另外，據此廣告表現，獲聘者的職責包括：派傳單、推廣琴行業務、找客戶、接聽電話、店務運作、售貨、理貨及收銀等，且有註明獲聘者如能為琴行找到客戶，便可獲發佣金。

記者嘗試以求職者的身份聯絡事主 Boss Chris 以了解更多，他指，琴行現正招聘營業員及樂器教師兩個職位，薪金為佣金制，多勞多得，因此 $9,000 至$12,000 月薪只為底薪。被問及為何會列寫如此多的入職條件，他則以琴行「要求完美的樂器老師職員」回應。

低薪聘用超人？

此職位的入職要求如此嚴格，但獲聘者所獲得的薪酬卻可能遠低於香港人的月入中位數 $15,000，難怪引來不少網民大肆嘲諷。有人在網上討論區轉載了這個招聘廣告，其以「香港人依家（現在）搵工真係要十項全能」為題，諷刺如此低廉的人工請「5份工合一」，無疑癡人說夢，引來其他網民紛紛熱烈回應。

有人把職責整理為「IT、會計、出入口、銷售、音樂教師」，乃「真五合一」的工作，有人笑言這職位是「職場版攞你命三千」、老闆或許「得罪人了才給人放上去玩」；有人直罵請人的很不應該，因連想到琴行做義工都不夠資格，是「垃圾工」，又指薪金應「加多一個零」才合理；也有人諷刺這全知全能的職位或許連耶穌也擔當不來。

網友批評。（連登討論區載圖）

+ 8 + 7 + 6

來到2019年，在本地打工仔平均月入中位數$15,000的狀況下，竟還是有人仍死心不息，意圖用低於市價的待遇聘請廉價勞工。雖然該 $9000 至 $12000 實為底薪，佣金制的薪金可讓獲聘者享多勞多得的待遇，薪金在理論上也沒頂點，但話說回來，考慮到入職條件的挑剔繁多，能夠滿足以上條件的應徵者真的會甘心幫人打工，屈就於一間琴行嗎？有如此才幹，何不出來自己創業呢？

此外，這則招聘廣告還有另一個問題：列明女性優先，因據《性別歧視條例》指，如僱主是基於求職者或僱員的性別而作出不平等的待遇（無論是男或是女），也即屬違法。

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