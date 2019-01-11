【職場熱話】素顏返工　竟惹同事投訴　上司：多一事不如少一事…

所謂「人靠衣裝」，不少打工仔在上班時都會「執正」自己，女士會化妝、男士會gel頭，令身邊人留下眼前一亮的感覺。不過，撇除一些特定行業，例如空姐、銀行、酒店等前線崗位有內部規定，化妝與gel頭與否，實屬個人選擇。日前有網民在討論區表示，有同事向上司投拆她上班沒有化妝，令她非常無奈。

不少人覺得返工一定要化妝，變相令一些沒有化妝習慣的女性帶來無形壓力。（《螢之光：羅馬嫁期》電影劇照）

該網民以「痴線咩，有同事同阿頭投訴我素顏 」為題，稱自己因沒有化妝上班而被同事投訴「素顏都幾影響人」，上司要求她每日化妝上班，又指「（公司）啲人幾複雜，多一事不如少一事」。事主的分享引來網民熱烈回應，大部分人均指如公司沒有規定，事主有自由決定化妝與否，其同事的做法亦非常不尊重。

事主分享被上司告誡上班不化妝經歷：

事主分享被上司告誡上班不化妝經歷（香港討論區截圖）

事主分享被上司告誡上班不化妝經歷（香港討論區截圖）

不少網民對此表達個人意見，有人質疑為何女士返工一定要化妝，「啲男人都唔知化妝返工要早幾多起身」；有又人認為事主的上司接到男同事投訴後，應撥亂反正，向投訴者及全部同事重申，公司對女同事返工化妝有沒有明文規定，以及工作間應互相尊重。又有人表示「睬佢（投訴同事）都儍」，認為化妝與否不到同事控制，更指可到平等機會委員會告投訴者。

上司要求事主每日化妝上班時，指出「（公司）啲人幾複雜，多一事不如少一事」，反映上司某程度上可能是覺得事主「好恰」，以及怕得罪某些同事。如果上司連同事不合理的投訴也受理，甚至助長對方氣焰，只會令公司內部累積愈來愈多不滿，對雙方也沒有好處。

就此事而言，如果事主素顏完全沒有影響其工作能力或表現，同事的投訴實在難以成立，難道對方看你不順眼，你就必須改頭換面嗎？男同事的髮型不好看，女同事也可向上司投訴嗎？有時間對他人品頭評足，倒不如管好自己的份內事。

更多網民意見（按圖了解）：

（香港討論區截圖）

+ 5 + 4 + 3

外表儀容在職場上佔有一定的重要性，現時不少從事文職工作的女性返工也會化妝，有些人自覺「唔化妝唔出得街」、有些人喜歡打扮、有些人跟隨主流而行、有些人認為化妝是基本尊重。返工是否一定要化妝，人人有不同說法，不過，如果公司沒有相關規定，員工返工化妝與否，實屬個人考量。當然，即使沒有化妝，也要維持整潔的外觀。

根據《性別歧視條例》，因某人的性別而加以歧視屬違法。歧視分為兩類，包括「直接歧視」和「間接歧視」。直接歧視是指基於某人的性別、婚姻狀況，或由於某人已懷孕而給予該人較另一情況相似的人為差的待遇。「間接」歧視是指雖然對所有人施加相同的規定或條件，但這些規定或條件卻對某類人士構成不公平的影響。如果沒有合理的原因支持這項條件，則這種不公平的條件便構成「間接」歧視。

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