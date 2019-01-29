【新年買新Bra】改善副乳下垂　設計師推度身訂做胸圍：冇分Cup數

新年就快到，想去舊迎新，由頭至腳也要買一身新衣服，胸圍與內衣當然絕對不能少。不過，和買衫不同，買一個「絕世好bra」一點也不容易，要符合胸型、具矯型效果、舒服、靚等等的條件，實在一bra難求。

Jenny認為，胸部堅挺與否，一半來自天生，一半來自後天，「很多女生在十多歲發育時，着阿媽求祈在街市買的胸圍，影響胸型發展。」（鄧倩螢攝）

買bra（胸圍）是不少女性的共同煩惱之一，內衣專門店Sher Brace首席設計師Jenny，當初亦因為個人和身邊朋友買bra的經驗，激發她和合作夥伴開設為女性度身訂造胸圍的內衣專門店。

Jenny在大學時期修讀內衣設計，畢業後在國際內衣品牌擔任設計師，主要負責畫圖、出版、市場調查等工作，又有機會到法國、英國及上海等地出席不同的內衣展，學習相關的新知識和技術。雖然她有興趣設計具功能性的內衣，但由於品牌推出的胸圍以外觀款式為重，為了符合公司產品方向，因此即使有相關的技術和知識，她亦不可以「下下做自己」。

Jenny指，她堅持客人裸上身度身，整個過程一絲不苟，最少花半小時。（鄧倩螢攝）

兩年時間收集數據

工作三、四年後，Jenny有意轉換新工作環境及挑戰自己，於是決定裸辭。回復自由身的她，想起自己和身邊朋友購買胸圍時都面對不少困難，「試過試了一整個小時都找不到一個適合的bra」，於是她便花近兩年時間，走遍港九新界搜集數百個香港女性的胸部數據，希望研發合適她們的胸圍。

Jenny指，當時花了很長時間相約香港女性度身、做樣辦、試身，又要找不同的物料供應商合作，「一件bra涉及最少十幾種物料，每樣物料都要找不同的供應商。由於我們是初創公司，並非每間供應商都願意和我們合作，加上我們對物料要求又很高，所以整個過程都花費不少時間，摸過不少門釘，而且我已投資大約了六位數字，財政壓力很大，有幾次也想過放棄。」

Jenny設計的胸圍特色（按圖了解）：

Sher Brace的胸圍花款不算很多，但用料方面可媲美不少大品牌。（鄧倩螢攝）

必須要裸身量度

經過反覆測試，Jenny與合作夥伴研發出胸圍樣本，並在2017年秋季開設Sher Brace，以度身訂造胸圍為賣點，所有客人度身時一定要裸上身，以看清胸部形態和問題，「一開始在這方面都有掙扎，擔心客人因為要裸露上身度身而不願前來，但後來發現，很多客人都接受到。」她的擔心也不是無根據，因為她們非常重視度身過程，每次最少花半小時為客人量度各項胸部數據，希望製作最「貼身」的胸圍，如客人因怕尷尬而不願進行這程序，她們就無法造出合要求的產品。

Jenny強調，穿適合個人身型的胸圍很重要，因這可確保脂肪長在正確的地方，「坊間很多品牌都是用mold杯（定型罩杯），但其實很多人都唔fit size（合身），可能會出現壓胸或離罩情況，所以即使是功能性胸圍也發揮不到應有功效。」因此，她們自設一套系統，不以一般ABC罩杯計算，尺碼亦分得很細，「我覺得不應該用罩杯去標籤女性，因每個人的身型都會有不同。其實，大細不是最重要，反而是要看胸型夠不夠堅挺。」

Jenny表示，她們會保留客人度身數據，客人再次回來時可以看看胸型有沒有改善。（鄧倩螢攝）

閱胸無數的Jenny，眼見不少香港女性有副乳、胸部下垂、大細胸等問題，其中最嚴重的個案，該女生更集所有問題於一身。她表示，透過穿適合的胸圍、每日為胸部按摩及多吃如豆類、海鮮等富含蛋白質的食物，都可以改善相關情況，「過了青春期都一樣得，不過，預防勝於治療，拖到事後才補救一定要花更多時間。」

開業一年多，Jenny指，公司首年生意虧蝕，「由於起初投資了不少資金，因此即使開業數月後每月收支平衡，也未完全覆蓋到成本。」雖然如此，但客人的好評令她很有滿足感和成功感，「很多客人會介紹我們給身邊的朋友認識，回頭客亦多，看到她們身形有所改善，驗證了我們的構思和理念是正確的，這亦令我更有動力做下去。」

由於Sher Brace是少量生產，很多廠商都不願意接單，願意合作的，生產技術又不達到她們要求，她們只好在內地自設小型工廠。（鄧倩螢攝）

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