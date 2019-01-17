【10 Years Challenge】十年間由學生變打工仔　你有這些改變嗎？

10 Years Challenge近日在Facebook、Instagram爆紅至掀起一陣風潮，大家都爭相post自己十年前後的相片。看着有些人由中學生變為人妻、有的由少女變成有孩子的媽、亦有些由MK仔變韓仔、小伙子變成大叔模樣，大家說說笑笑這些年的轉變，懷緬過去無憂無慮的歲月，同時不禁回顧自己這十年間在工作上、生活上及心態上等各種轉變。

先看看有哪些藝人有玩 Ten Years Challenge 吧！（按圖了解）：

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看到這些藝人在十年來的轉變多是積極正面的，也不禁會想到自己在這十年過得怎麼樣。

十年，說短不短，說長不長，你的事業有一點成就了嗎？生活質素提升了嗎？工作壓力大了嗎？要承擔的責任大了嗎？朋友多了還是少了？你得到多少，又失去了多少？你，比十年前開心嗎？

10 Years Challenge除了讓大家開開心心笑笑身邊朋友胖了、漂亮了、懂得打扮了、仍然年輕外，你又有沒有想想以上的問題？感慨一下又好，作為檢討或對自己的半生作中段評估亦好，這十年間，你改變了甚麼？下一個十年，你希望自己有甚麼的改變和進步？

在閱覽朋友這十年的轉變時，可想過自己的職場及人生在這些年間有什麼改變？（GettyImages / 視覺中國）

事業：由率性到承擔

十年前，你我可能還是中學生或大學生，那時頂多做做兼職賺零用錢，替人補習、教興趣班、當電話推銷、售貨員，抱着一言不合就辭職的心態，沒甚麼太多需要顧慮。賺得的零用錢便買自己的心頭好或去旅行，有家人的照顧，沒需要負太多責任，要煩惱的只是去哪玩和學業成績。

十年後，你會發覺以前的煩惱大多都微不足道，現在每天返工你都要處理大量工作難題、與同事的人際關係、與客戶溝通的方法、與上司或老細的相處技巧等，每一個都是學不完的課題。初踏職場的數年，不停的撞板，不停的學習，慢慢在不忿和淚水中成長，你由充滿熱誠和幹勁的小伙子，變成了學會忍氣吞聲、懂得顧全大局的社會人。你不能隨便因衝動就辭職，因為還要照顧父母，甚至已經建立了自己的家庭，你學會了承擔責任。

你不能再持新人的姿態亂撞板，因為你可能已經是別人的前輩，作為中層的管理層，你做的每個決定都是新人們的榜樣，你亦要學習與他們溝通的技巧。在決策上要考慮更多，不能只顧眼前所見，要考量長遠的發展，以宏觀的角色去思考，眼光要闊大一點，要有做大事的膽色。你的業績不再只影響自己，你還要照顧你的下屬，帶領他們並肩作戰。

縱然你會開始思考自己事業上的成就，但切勿忘了初心，思考自己做的是否乃自己喜歡做的，工作佔人生三分一的時間，找到工作的意義後，在下一個十年間好好地在這領域鍛煉自己，將它發展成引以為傲的專業！

健康和生活：從放任到關心

曾經，你有很多本錢可以開夜車趕paper，但十年後的今天，你知道work life balance的重要，也知道保持健康的效果並不只在於少病少痛上。（Getty Images / 視覺中國）

十年前，我們吃極都不肥，餐餐快餐垃圾食物，吃齊早午晚餐下午茶消夜，一日五餐，沒做運動都不會肥，想吃雪糕就吃，想食薯片就食。

十年後，我們連呼吸都會肥，因而開始搜尋一些健康食品，以前常常多肉少菜，但當自己的身體都變成多肉後，就開始改變飲食習慣為多菜少肉，在選購零食時亦會多看看其成份，下午茶消夜亦可免則免。

三高﹙高血脂、高血壓、高血糖﹚可能仍未殺到埋身，但你的家人和親戚可能開始出現身體的毛病，亦可能有些開始離開自己身邊，我們的生活多了學習離別這課題，從而學會珍惜及令自己的生活更健康。

還記得十年前身為學生的暑假是怎樣過嗎？賴在床上一整天，然後甚麼都不做嗎？現在你會想充實自己的假期，一放假便去旅行，運用有限的時間去釋放工作的壓力。沒錯，你漸漸發現不可看輕壓力，以前功課學業的壓力似乎變得輕於微塵，現在工作與生活的壓力實在不可小覷，work-life balance的重要性，你開始知道這並不是空談，要好好努力去實行才能讓你走往下一個十年。

心態：對自己及身邊人的責任

人大了，發覺跟爸媽同枱進餐的時光其實也不錯，總好過把時間浪費咗陪笑、唔知為乜的交際應酬上。（Getty Images/視覺中國）

在Facebook和Instagram中，看到不少朋友分享自己在十年間由學生變成人妻、人夫及孩子的父母，而看到他們的相片，你覺得朋友十年前的模樣猶如像昨天，彷彿你們一起到小賣部買魚蛋、結伴上廁所、放學做功課還是發生在不遠的過去，但今天大家已各自有自己的家庭，更有小朋友，再不是那個甚麼都不用擔憂的少年少女。這十年間，最大的改變應該是責任感吧？對自己負責任，對你的家人負責任。

以前在學校上堂，對學習的知識總是得過且過，不求甚解，但現在，實際工作和獨立生活後，你知道得過且過的態度只會讓你看起來像白痴，別人不會包容你，而你不懂的事不能隱瞞，不能扮懂，你還得自己找方法去解決。你亦發覺自己的知識實在不會有足夠的一刻，因為社會與世界都在改變，要站得穩陣腳，就要不停進修和進步。

好好規劃一下你想達成的目標和理想，你現在已在軌道上了嗎？希望下一個十年回顧，你能成為更好的自己，不會後悔現在起做的決定。

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