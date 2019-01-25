【求職攻略】CV左抄右抄似填充？　履歷專家：忌用術語，張相要…

過年後是打工仔辭職跳槽的好時機，要找到心儀好工，準備一份專業的CV（履歷表）必不可少。雖然網上有不少CV樣本給求職者參考，但大家「左抄抄，右抄抄」，很容易令CV變成沒有重點的「大雜燴」。美國 CPRW（Certified Professional Résumé Writer）履歷撰寫專家Kath Cheung指，寫CV最重要是令「key info seen first」（一眼看到重點）。

一份亮眼的CV，可以大大增加獲得工作面試的機會。（GettyImages/VCG）

Kath在五年前與朋友創立CV Pro，提供CV撰寫及美化服務，之後更考取了美國CPRW（Certified Professional Résumé Writer）的專業認證，提升寫CV的能力。據她觀察，港人的CV大多格式簡單，內容流於平鋪直敍，「很多人上網睇完sample（範例）就抄下一些格式，像是填充空格般，似是填寫職位申請表多於撰寫CV。」

Kath續指，CV最主要的功能是吸引僱主或HR的注意力，令對方一眼看到你的工作撮要和強項，否則難以在云云求職者中突圍而出，「如何sell yourself well（好好推銷自己）是非常重要。」

Kath指，CV最理想長度為兩頁，切忌令僱主覺得你「死唔斷氣」。（GettyImages/VCG）

格式、內容建議

Kath建議，CV格式應整齊不花巧，例如字體大小、文字間距要統一，「如果連CV都亂糟糟，就很難給予僱主信心，讓他們將工作交給你。」至於風格方面，她認為金融、法律、會計等專業人士應用黑、灰、深藍為主調，至於較活潑或有創意的工種，則可使用天藍或肉色為主調，並用於小題和分類以突出個性。

內容方面，第一部分是個人介紹（Summary），Kath指大約用四至五行撰寫工作年資、現時職位、個人強項及個人目標（Career Objective） 即可；第二部分是基本聯絡資料，如電話及電郵，Kath指，「謹記不要用太可愛或奇怪的電郵地址，像是『loveyouforever』等等。之前曾有一位男客人的電郵是cherrymary，我都即刻要他更改。」

Kath指，求職者應注意招聘廣告的要求，最符合空缺職位的技能放最前面。（GettyImages/VCG）

第三部分是寫教育背景，如最高學歷及大學，以及其他專業資格。Kath提醒，如求職者大學成績不佳，例如大學只是third hon（第三等級）畢業，便可避重就輕，只寫大學名稱及學系。剛畢業或畢業兩、三年的求職者，可提及高中學校，但不用寫高考或文憑試成績，「除非你好像麥明詩般拿10A吧，否則成績水平普通對CV沒有value added（增值）。」

第四部分亦是CV最核心部分－工作經驗。Kath指，求職者應列出個人的專業技能，以秘書為例，技能包括calender management（日曆管理）、office administration（辦公室管理）、project coordination（項目協調）等，「注意招聘廣告的要求，最符合空缺職位的技能放最前面。」

Kath又建議求職者使用資訊圖表（infographics）來強調個人專長，如溝通技巧、團隊合作、學習能力等，令人一眼就看到。另外，求職者要避免使用industry jargon（行業術語），「除非是同行，否則HR不會明白你在寫什麼。」至於工作貢獻則應包含在cover letter（求職信）內。

Kath建議求職者善用info graphics，令人一眼就看到你想強調的特點。（GettyImages/VCG）

最後一部分則是寫預期薪金及最快可上班日，Kath稱，「公司都要考慮接不接受你提出的薪金和聘請人手的緊急程度。」此外，她指一份理想的CV，全長一至三頁都可接受，更以兩頁最理想；剛畢業的求職者工作經驗不多，可只寫一頁，但如果已有十年工作經驗或以上的求職者，容易寫太多令CV過長。「通常最近兩份工作會寫得比較詳細，但再之前的工作，如果性質和職責相近的便可一起寫，節省位置又不會太長氣。」

撰寫CV要點：

先寫個人簡介 與招聘廣告相符的工作經驗可前置 突出個人強項，善用infographic（資訊圖表） Key info seen first（一眼看到重點） CV兩頁最理想 切忌太花巧 避開行業專有名詞/術語

Kath分享其他撰寫CV常見問題（按圖了解）：

1.【Working Holiday】不少年輕人都曾去過工作假期，Kath指，他們寫CV時，可突出國外的工作經驗和得著，「如你曾在紅酒廠工作，便會對紅酒廠運作、市場推廣等方面較熟悉。如果工作經驗沒有特別，便集中分享外語能力提升和加強打開話題技巧等。」（GettyImages/VCG）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O