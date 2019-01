【求職招聘】有CV就不用求職信？　即睇範例　信中展現自己的能力

每年年頭都是轉工辭職的高峰期,轉工前有甚麼要預備?現今很多人都只會寄出CV﹙履歷表﹚,而忽略了求職信一環,雖有公司機構不介意沒有求職信的應徵者,但求職信其實是讓你有多一個機會展現自己在CV上表達不到的能力,例如個人性格及強項。不寫求職信,等於自行放棄了取得額外分數的機會,怎樣的求職信可以自信展現自己的能力呢?

根據一系列的求職轉工教學,你完成了辭職信及辭職前要做的事,又請教了HR和獵頭教大家整理CV,下一步?當然是搵工兼寫求職信,你可能覺得現在已不流行寫求職信,但寫求職信可以讓對方有多一個了解你的機會,採用適當的技巧,在求職信寫出CV未能具體提到的個人能力,可能就是你比人優勝一點的地方。見工、面試、求職講求運氣和良好的準備,即參考以下範示學寫求職信,為自己爭取多一分成功的機會吧!

思考求職信的結構:

.首先,仔細查閱你心儀工作的工作描述,找出該項工作最需要的實際技能及個人性格所需。 .然後,列出三項你認為自己的長處。 .每一項都想想你過往有甚麼工作項目作為舉証支持,簡述你在該項目中負責的部分和職責。

然後,你可以將上述數項集結成為一封求職信,範例如下:

Dear [機構負責人的名稱],

With the utmost enthusiasm, I would like to express my interest in the [職位名稱] position at [機構名稱]. My interest in [範疇] has taken me from [經驗] to [經驗]. I believe that my passion for [你專注的範疇], strong commitment to [你專注的範疇], and interest in [你專注的範疇] make me an ideal candidate to join the [部門名稱] staff at [機構名稱].

As a candidate, here’s what I could immediately bring to the table:

An effective [形容你的強項#1]: In my role at [過往的一個工作例子], I [負責的角色]. I was also able to showcase my [技能] abilities as a [你的角色] in [項目的名稱] project by [你的功績].

A disciplined [形容你的強項 #2]: I have always displayed my careful approach to [工作的內容] by [你做的操施]. At [之前公司的名稱], I frequently [你日常的職務]. In addition, I had the opportunity to [得到的功績], which further shows my dedication to [你專長的範疇].

A passionate [形容你的強項#3]: Everything I have engaged in so far has all been driven by my keen interest in [你專長的範疇]. Even as a [負責的角色], I made sure to dedicate some part of my day to [你做的操施]. It is this passion that has driven every one of my career decisions thus far.

I look forward to contributing my skills and experiences to the [你申請的職位名稱] position at [公司的名稱] and hope to have the opportunity to speak with you further about how I can be an asset to your team.

Sincerely,

[你的署名]

當然,在信中你還可以加入的性格描述、創造力及額外的知識技能加入其中,總之就不要浪費了一個展示自己並讓人對你有更具體了解的機會,畢竟面試的人不認識你,你就要盡力在這些小細節爭取好的印象分,以顯示你是一個一絲不苟又細心的人。加油!

