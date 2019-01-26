【職場新人】畢業＝失業求職心慌慌？Fresh Grad搵工四大心理盲點

「畢業即失業」是現在大四學生迎來畢業最擔憂的困擾，脫離學生身分，還沒機會開始享受人生，就得先面臨「新鮮人焦慮」，與朋友聚會的場合，免不了開口就問：「你找到工作了嗎？」 面對人力銀行滿滿的職缺，卻找不到自己想要的工作、不知道自己想要的是什麼，或是好不容易投遞了履歷，最後卻全都收到了「無聲函」，連面試的機會都沒有，從此了無音訊。當身旁的朋友都開始陸續就業時，免不了開始在心中產生自我懷疑，那股壓力是說不出卻也嚥不下的徬徨與無助。

這是許多人在求職到處碰壁後，容易萌生出的消極念頭，即使原先再有自信的人也會因為屢受打擊而信心潰堤。（Gettyimages／視覺中國）

難道我真的有那麼差嗎？

這是許多人在求職到處碰壁後，容易萌生出的消極念頭，即使原先再有自信的人也會因為屢受打擊而信心潰堤。但是其實不是這樣的，工作就和戀愛一樣是需要機緣！曾聽過任職HR的朋友分享，很多時候未接到回覆或是沒有順利錄取，除了本身的能力問題外，還有很大的可能是因為公司在面試你之前就已經找到更適合的人，無關本身的優劣，純粹時機不湊巧。

求職中最重要的就是信心，在大家都不認識你的情況下，你必須要把自己當成商品一樣推銷出去，如果連自己都對能力產生懷疑，那麼要怎麼讓面試的主管信服你能勝任工作呢？所以先把難過受挫的情緒收起來，仔細思考有沒有哪裡需要調整的地方，或是請教身旁的朋友，整裝之後再次出發。

一定要趕快找到工作才行？

力銀行上頭開缺的工作百百種，讓人霧裡看花，越看越迷惑！求職的過程中，經常從一開始堅定某個職務，到後來時間一久，急了、慌了便覺得好像這個也可以試試看，那個也可以投投看，只要有公司願意邀約，不管三七二十一，總之先去了再說，彷彿不立刻起跑、找到工作就會狠狠輸人一截。

但對於新鮮人來說，第一份求職經驗尤為重要！應該先問自己準備好了沒，而不是急著出發。找到工作固然重要，但倘若面試進去不是自己想要的或是適合自己的，只會徒增敗戰經驗，對於「找工作」這件事更為沮喪。建議可以替自己設定一段緩衝時間，3個月或是半年，讓自己在這個期限中無慮地找工作，別因外在壓力而造成錯誤判斷。如果身上有學貸或是經濟壓力，也別逼自己一定要馬上找到高薪、理想的工作，退一步選擇自己喜歡、擅長，較無負擔的打工或是兼職工作，且看且走，沒人規定不能騎驢覓驢，即便「它」的薪水不多，但至少能減輕你的壓力，讓你度過徬徨的「畢業過渡期」。

但對於新鮮人來說，第一份求職經驗尤為重要！（Gettyimages／視覺中國）

這是我想要的工作嗎？

好不容易接到公司面試，要不要赴約？面試上了要不要報到？好像還有更好的選項，但怕錯過了這個機會，走過這個村以後沒那個店了怎麼辦？當有工作選擇卻不知如何抉擇時，或許就該回歸最初的求職計畫和興趣取向，重新檢視、釐清自己對工作的需求與想要的性質，比方說想要從事什麼產業？希望的生活作息為何？該如何安排自己的生活圈、期待在這份工作中得到什麼？

很多人都認為面試是老闆挑選員工的管道，但其實面試是一個相對的行為，當你遞出履歷、公司發出面試邀約時，兩人都在審視對方是否符合自己的要求，老闆和求職者是對等的關係，沒有誰比較尊貴，不只是老闆選人，同時也是你評估工作好壞的機會，兩人擁有相對的選擇權的。工作不是煮飯仔，也不是角色扮演，審慎思考這份工作是否帶給你足夠的價值，初期、中期、遠程能夠為你帶來什麼？如果這間公司對於未來沒有藍圖，那就必定不是能夠讓你成長的環境。

工作不是煮飯仔，也不是角色扮演，審慎思考這份工作是否帶給你足夠的價值，初期、中期、遠程能夠為你帶來什麼？（Gettyimages／視覺中國）

我真的不知道自己想要做什麼樣的工作！

相信這是非常多人的心聲，因為學校教會了我們中、英、數、通……，卻沒有教我們該如何培養興趣、追求夢想。當對於自我缺乏認識與了解時，那就探索吧！

松浦弥太郎在《正直》一書中曾經提到：泰爾．威廉斯——一位創下史上第一位單季打擊率超過4成紀錄的美國棒球選手——他之所以能有此成就，就是因為有別於一般打擊者，只要球來到打擊區就會揮棒，他只有當球來到好球中的「最佳打擊點」，也就是所謂的「甜蜜點」，他才會揮棒，將力量集中在自己絕對擅長的地方，一旦遇上就不假思索地出擊。

那麼問題來了，該如何找出自己的甜蜜點、找到適合自己的工作呢？松浦弥太郎說：「方法只有一個，那就是要先揮棒把所有好球區的球都打過，透過大量地將每顆好球區的球擊出去，歷經多次失敗後，就會找出自己的最佳擊球點。」

當對於自我缺乏認識與了解時，那就探索吧！（Gettyimages／視覺中國）

結語：找尋自己能做的事

看到這裡，一定還是有很多人會有疑問，質疑：「就算你這麼說，我還是找不到啊！」但在松浦弥太郎眼裡，與其找到自己想做的事，不如積極找尋自己能做的事。只要找到有一點興趣或是好奇的事物就去嘗試，不要有太多的預設立場和壓力，因為新鮮人最大的本錢就是可以多方嘗試。

「剛出社會的二十幾、三十幾歲時，就是試著將所有飛來的球都一一擊出的時期，那也是年輕時『該做的工作』」，所以阿，未來還沒想到也沒有關係，選擇舒適的環境來工作，擠腳的鞋子走不遠，慢慢地一定會找出自己的甜蜜點。最重要的是，不要害怕失敗，哪個成功的大聯盟選手不曾經歷過揮棒落空或是慘烈三振的經驗呢？

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】