【職場熱話】返咗成日工　堅持做運動　網民：有時間不如搵多啲錢

任誰都是知日日運動身體好，只是對朝9晚6上班外加加班、搭車及用膳後，試問還有多少時間及精神去鍛鍊身體呢？ 不過日前在網上討論區連登上就有網民發表意見，指頗欣賞定時做運動的人的意志，隨即引來不少網民參與討論，更有些人分享自己的時間管理及堅持原因。

清晨就要起床做運動，是頗考意志力的，不過愛運動的人應該不會視為負擔。（資料圖片）

上天對人最公平的，就是不分貧賤富貴，每人都（只）擁有24小時，你要善用還是浪費？悉隨尊便。

不過話說得再輕佻，明眼人都知現實倒不是這麼容易便能形容。試想，每天單是用在上班的時間已佔一天的三分一，加上林林種種的生活限制，剩下來的時間還有多少呢？

假設打工仔的一天是這樣過：

9小時（上班）+ 6小時（睡眠） + 1小時（用膳） + 1小時（梳洗） + 2小時（通勤） = 19小時，剩餘5小時享受私人生活

要是還有每天慣性加班1至2小時的苦況，那就更可憐了。剩餘的3至4小時，不如統統用來煲劇、打機算了……

NO！其實除把時間hea掉外，你還有另一個選擇的。做運動吧！

長時間坐在辦公室，身體會慢慢跟你訴說不滿。抽空做點運動吧，有好的體魄才能過更好的生活呀！（資料圖片）

是心態的問題

日前有網民於網上討論區上發帖分享感受，表示欣賞不受上班、心情好壞及天氣等因素影響，堅持定時做運動的人「好勁」，隨即吸引其他網民分享心聲及意見。

有人認為，能否在日常抽空做運動，關鍵不在於有多忙碌或疲累，而是自己是否有心這樣做，有人則覺得就是「心情唔好，先更加要做」，或覺得能在運動過程中突破自己的極限，之後就會充滿正能量，不過亦有人覺得安排時間上是要有點遷就，也指早起不難，早睡才是最阻礙他們養成運動習慣的原因。

事主發起的討論（按圖了解）：

事主就堅持運動發起討論（應用程式「連登」截圖）

部份網民分享難處（按圖了解）：

網民分享堅持運動的困難（應用程式「連登」截圖）

+ 5 + 4 + 3

部份網民分享堅持運動的心得（按圖了解）：

部份網民分享堅持運動的心得（應用程式「連登」截圖）

+ 14 + 13 + 12

有心去做，一個原因就夠；沒意去做，可想出十萬個理由。說到底，能否培養出定時運動的習慣，還是看你把「健康」放在人生中的哪個位置吧。

忙碌於每天工作的你，可能會把升職上位、賺錢、買樓等事情放在重要位置，也可能早已被現實種種的打擊磨蝕意志，沉迷於打機、煲劇、睡覺、放空等事情上，而且還有陪伴家人、伴侶、朋友、獨處等時間呢，很忙吧！但是健康這回事不是用金錢或什麼便可買的，它主要還是藉每日生活的累積而決定好壞，你說Work Likfe Balance很難嘛，但如果因此而不去維持身體的狀態，到最後說不定還是得不償失呢！

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