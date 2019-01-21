【唔使填表】企業3億現金砌錢山　豪爽福利：所有員工獲發花紅6萬

新年快到，打工仔都渴望公司會發放雙糧、花紅（Bonus）以作鼓勵（又或者是安慰）吧！只可惜，天下間的好老闆不是沒有，就都是別人的老闆才教人心傷。就如日前中國江西一企業般，它在在年末準備了一座用3億元現金堆砌成的錢山，並豪爽地向每位員工派發6萬元人民幣的花紅…… 在羨慕人家老闆如此愛錫員工時，你會怪你現在的老闆不爭氣，只賺得一千幾百萬嗎？

舞台上一疊疊現金堆疊而成的錢山，總值3億元人民幣，是江西省方大特鋼廠為分發給旗下5000多名員工作年終花紅而準備的。（Getty/VCG）

新年到，公司派利是見得多，派到如此豪爽、大場面就非常少見！內地江西省的方大特鋼廠早前為員工準備的「花紅 + 利是」極之豪氣誇張，就是把一疊疊現金堆成「錢山」。據指，這座錢山總值達3億元人民幣，疊起來比一個人還要高。

該企業表示，公司旗下的5000多名員工，平均每人可獲發6萬元人民幣的花紅，此外，60歲以上、符合條件的公司退休員工都可獲得5000元人民幣的利是。如此多的現金，教有些員甚至得拿防塵袋來裝下，也有一位員工開心表示：「這麼多現金，不知道怎麼花」。據報導指，發放花紅的現在還掛着「幸福是奮鬥出來的」及「員工對美好生活的嚮往就是我們企業的奮鬥目標」等標語。

事實上，對於方大特鋼廠的員工來說，老闆如此豪爽地派錢早已不是新奇事，因為公司自2011年起，已經連續8年向旗下員工派發利是，總額超過9億元人民幣。單是以去年來說，每位員工平均可獲3萬元人民幣的花紅，引發一時轟動，而公司今年將花紅增加一倍，更是令外界注目。

坐在用現金砌成的椅上，這種體驗對一般的打工仔來說實在是有點超現實。（Getty/VCG）

此外，該企業亦於2019年起推出兩項新措施：其一，只要公司每月實現營利，員工每月基本人工增加50%；其二，公司完成當月和累計獲利目標的50%以上，員工的父母可獲得公司派發的1000元人民幣作孝敬父母金。

雖說如此派花紅的行為實在鋪張，但對那些員工來說，能輕輕鬆便獲得6萬元花紅，就懶理什麼土豪不土豪吧，總好過在香港的我們，仍在為能否取足那$4,000在左計右計，又要填表、交住址證明那麼麻煩吧！

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期：1月9日至1月21日）：

https://heart.hk01.com/zh/project/10076

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O