【Working Holiday．英國】2019年贊助者證明　2月中開始首輪登記

不少年輕人都有意參加工作假期計劃（Working Holiday），希望借機會在外地工作，順道體驗生活，擴闊視野，而英國文藝氣息濃厚，更成為不少人工作假期的首選。不過再次提醒，如有意申請前往英國的工作假期簽證，除得要符合申請資格外，亦要申請「贊助者證明」。 勞工處昨日宣布，2月18日開始，將接受香港／英國工作假期計劃「贊助者證明」的首輪登記。

英國的工作種類繁多，你可以因應自己的工作經驗和語言能力作出申請。（GettyImages/VCG）

如有意申請工作假期簽證到英國人士應留意，當地向香港特區護照持有人每年發放1,000個「青年流動計劃」名額，如超過1000人申請，勞工處會以電腦抽籤抽出登記人。有興趣參加的人士除了必須符合五個申請資格外，亦須持有有效的「贊助者證明」，方可向英國簽證申請中心申請簽證。「青年流動計劃」簽證容許申請者在英國逗留最多二十四個月，他們可於逗留期間從事工作、自費課程及／或自選義工工作。

「青年流動計劃」的申請人必須符合以下資格：

• 年齡介乎18至30歲（在遞交簽證申請當日）； • 旅程中不攜同任何受養人； • 必須通常居住於香港，並持有有效之香港特別行政區（香港特區）或英國國民（海外）護照； • 必須持有離境交通票，或足夠資金以購買有關交通票；及 • 能出示經濟證明（1,890英鎊（約19,115港元）之存款證明），以示有能力在當地逗留。

英國的最低工資和生活工資按年齡界分，同時亦視乎僱員是否學徒。2018年的最低工資及生活工資水平，就18至20歲的僱員而言為每小時5.90英鎊，21至24歲的僱員為每小時7.38英鎊，而25歲或以上的僱員則為每小時7.83英鎊。（GettyImages/VCG）

除了上述五個申請資格外，香港特區護照持有人亦必須持有有效的「贊助者證明」，方可申請「青年流動計劃」簽證前赴英國。獲發「贊助者證明」的登記人須在該證明的有效期內向英國當局申請「青年流動計劃」下第5級別的簽證。

今年的「贊助者證明」登記期為2月18日至3月1日，登記人出生日期必須在1988年4月11日至2001年7月9日期間。結果將於2019年4月9日公布。「贊助者證明」有效期由2019年4月10日至2019年7月9日。市民可到勞工處的工作假期計劃網頁下載登記表格。

「贊助者證明」登記資格如下：

• 年齡介乎18至30歲（在遞交簽證申請當日）； • 持有有效的香港特區護照；及 • 從未以「工作假期參加者」或「青年流動計劃」的身份前赴英國。

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