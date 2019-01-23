【職場熱話】炒散員工因傷辭職　醒目僱主踢爆謊言：做臭自己個朵

散工員工在沒通知情況下缺勤（No Show）頗常見，不過若然有人以謊話來辭職，又是否值得欣賞呢？近日有網民分享一事例，指有炒散員工謊稱因傷要辭職，惟事主及後發現此為藉口並踢爆，由此引發了其他網友一同參與的爭論。

不作一聲的消失與用謊話作藉口，哪一樣會較可取？還是兩種做法都要給予負評？（資料圖片）

辭職這回事，打長工、兼職與臨時工的會有分別嗎？如果要走，有必要用謊話來作藉口嗎？

早前有網民便在網上討論區連登分享一個經歷：事主有日收到一位任職臨時推廣員的炒散員工的短訊，對方指自己因從樓梯跌倒，傷得要打石膏，未知何時康復，因此需要辭職。事主因好奇心作祟，便要求對方傳來照片，結果發現員工所發送過來的照片曾是源於一淘寶產品的宣傳資料，於是他便截圖發給對方，並送上一句「早日康復」。

事主在討論區表示，他寧願對方直接提出辭職要求，因為 no show 在炒散市場頗常見，如他正說因薪酬不合心水而得請辭的話，日後仍可能會給予工作機會，然而對方是次請辭的藉口太可笑，更無視他早前已簽署的合約，實在是破壞了個人名聲。

事主分享與辭職員工的對話（按圖了解）：

事主投訴散工說謊辭職。（連登討論區）

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網民反應：事主做法太肉酸

在職場裏，不少打工仔都試用以受傷、家人有事等私人理由為藉口請假及辭職吧，不過在是次討論裏，其他網民卻竟沒有一面倒的支持事主，反而指責他直接踢爆員工謊話的做法太無謂，因為對方肯找藉口交代，讓大家面子上過得去，做法已算好；亦有人嘲笑事主太自大，散工的「Pool」根本沒他想像中小，又指即使知道對方說謊，「踢爆做法太肉酸」。

網民就事主踢爆員工藉口發表意見（按圖了解）：

網民就事主踢爆員工藉口發表意見（連登討論區截圖）

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不過，亦有人支持事主做法沒錯，並直斥網民觀念錯誤及炒散工不等於可以視說謊辭職為應份，因為這歸根究柢是個人誠信問題，如因此令僱主臨時人手不足，事主也會頭痛，也有人指對方的謊言如此容易便被人拆穿，實在蠢和抵打。

部份網民支持事主做法（按圖了解）：

網友支持事主做法，指問題所在於個人誠信。（連登討論區截圖）

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炒散人員流動性大，No Show甚是正常，見怪不怪，但講大話被拆穿就反而帶下壞印象，誰知會否哪天哪地哪行又相逢？（資料圖片）

說謊都要精明

以傳統的職場角度來說，說謊辭職當然不好，也極無謂，辭職沒甚麼大不了，被拆穿的後果比不去更甚：個人誠信存疑，影響將來僱用。有人可能會質疑僅僅散工，流動性如此大，誰會記得這種小事？但正因人員流動性大，你不知道他日會在另一行遇到知曉這事的人，畢竟香港地方小。

以非正統的職場角度看，辭職員工確實又懶又蠢，活該被人拆穿嘲諷。這裏不是要教人說謊（畢竟說謊不是好事），但如要說謊，就應把謊言圓包裝得漂亮、精明才是。下載較真實的圖片，別懶到Google第一幅圖就算，不是很難吧？然而，提醒一點，如果僱主不信任你的話，怎樣也會找到辦法拆穿謊言。所以，與其花時間找藉口，倒不如一開始就坦白更省時省力。

最後，更要指出一點：同樣是工，為甚麼人認為散工no show就可以，長工就不可以呢？大概因為散工好「散」、可有可無、可隨意代替吧。

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