【情人節】上環商廈開café　二人套餐$400落樓　老闆：不做奸商

九十後情侶伍偉瑤（Marco）和盛寶怡（Chloe）都是愛吃之人，二人曾在Café工作四、五年，終於在去年六月實現夢想，在上環開設一間咖啡店，提供性價比高的西餐、甜品和咖啡。Marco表示，「見坊間的餐廳都打着聖誕或情人節旗號收得很貴，但其實成本上又不是真的這樣貴喎，么自己都做過受害人，所以不想做奸商。」

Marco和Chloe的眼裏除了對方，還有對咖啡店的愛。（黃寶瑩攝）

Chloe是營養學系的畢業生，Marco則在大學一年級時決定退學，之後從事數份咖啡店工作。他指，退學時正值雨傘運動，當時的社會氣氛令他有感人生苦短，因此希望再次思考個人前路，「與其跟着父母和大眾的期望完成大學學業，倒不如按自己的興趣走，就算最後失敗也起碼嘗試過。」

Macro笑言，每個父母都希望子女找份好工，「有誰會想子女做廚房佬、水吧佬吖？」幸好他的父母相當開通，沒有反對兒子退學及投身飲食業的決定。他指，在不少人眼中，搞café是浪費人生，但他覺得創業就是要趁年輕，「後生時才有體力去捱，而且一旦有家庭負擔，你又是否可以承擔半年沒有收入的風險呢？」

Marco表示，他們的出品不一定是最好，「但呢個價錢呢個質素，有啲難搵到囉。」（黃寶瑩攝）

不能只賣咖啡

現已拍拖一年半的Marco和Chloe，本是舊公司同事，相識後發現彼此都想開一間咖啡店，於是便合資十多萬元，在上環一幢商業中心的地下開設咖啡店「咖啡熱（Coffever）」。「開店用了約10萬元連上期按金，咖啡機和磨豆機約7萬多元，其實我們本身只想供應咖啡同輕食，但要知道，大部份香港人是不會特地只為買杯咖啡而惠顧，即使買也好，都寧願買又貴又不好喝的連鎖店咖啡，所以我們一定要連食品的部份也做，否則連租也交不起。」

Coffever的食物比起同區咖啡店價錢相宜，午市及晚市的餐牌一樣，由五十元幾至九十幾元不等，不過，最有驚喜的，是他們的聖誕節及情人節套餐，因二人合共只需三百六十八元，便可享用前菜、湯、小食、主菜、飲品及甜品。Chloe指，由於咖啡店位處商廈，假日猶如死城，所以當初推出聖誕節套餐主要是希望彌補兩天紅日假期的生意，怎料這個套餐大受歡迎，結果當時由21日至元旦日均預訂爆滿。

Marco表示，很多餐廳打着聖誕或情人節旗號收得很貴，價錢不合理地高，「我們賣這價錢都有得賺，可想而知他們賺幾多。我自己都做過受害人，所以不想做奸商，加上我們的咖啡店在商業大廈的大堂內，算是半個open area（開放空間），如果食物不是很好吃又便宜，吸引力便很低。」

Marco與Chloe的創業心態（按圖了解）：

情侶檔做生意有好有壞，訪問當日Marco胃痛，但仍「死頂」至六時多才關門，「一個人會搞唔掂。」（黃寶瑩攝）

二人做過多年精品咖啡，而且曾跟大廚學習，Marco表示，他們都是「吃貨」，做了飲食業後，開始覺得出街吃飯貴之餘，味道又「伏伏哋」，完全滿足不到味蕾，「例如有很多餐廳都不會用意粉水煮意粉；所謂的蒜油意粉，連蒜片都沒有還要收得很貴；有些餐廳一碟青醬意粉加一隻溫泉蛋，迠樣就收人家一百四十八元。所以我們不斷鑽研廚藝，寧願自己煮都比在那些餐廳食好。」

二人相信，收費相宜食物一樣可以高質素，而Marco指，他們店內有很多食物都是用慢煮方式，例如手撕豬肉要用48小時慢煮，才有介乎於吞拿魚和豬肉的口感，又加入多款調味料、煙燻水和自製BBQ醬，味道豐富。另外，牛排則用了牛肩部位，肉味比其他部位濃郁，但肉質較韌，故以慢煮方式令口感變嫩。

Coffever情人節套餐（按圖了解）：

主菜：慢煮鴨胸伴甘荀蓉佐辣朱古力汁（黃寶瑩攝）

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情侶檔創業，孰好孰壞？Marco笑言，由於他們是前同事，工作相當有默契，忙碌時不用說話已知如何互相補位。他主要負責煮西餐，女朋友主要整甜品和咖啡。一起做生意難免遇到磨擦，不過，男方細聲指，「多數是單方面被她（Chloe）罵。她看事情比較通透，我就很完美主義，鑽牛角尖，她會把我拉出來，不過是用罵的方式，哈哈。」

由於二人同居，Marco和Chloe一天見足二十四小時，Marco表示，大家一心想搞好生意，感覺似有返工沒收工，「即使放工一起去書店看書都是看食譜，突然想到任何新構思又會即刻傾。」不過，Chloe指，因為二人一起開店才有機會日日見，「如果大家在不同Café上班，很難配合到在同一日放假，每日工時又長，很少有機會見面。」

訪問期間，害羞的Chloe大部分時間在廚房整甜品和煮咖啡。（黃寶瑩攝）



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