【成人用品】無懼網店競爭　堅持開實體舖　老闆：客人怕貨不對辦

相較以前，社會近年對「性」的態度變得開放，以性為題的電視節目、專頁亦吸引不少人目光，不過對於真正投身與性相關的行業的人，又如何看待他們的工作呢？ 80後的Tracy與男朋友現開設一間成人用品店舖，她指，性是人的生理需要，即使大家不願意談及，成人用品還是有它們的存在必要，而且前往光顧的客人由20歲到70歲都有，「有另一半的，都會希望可以滿足對方。」

雖然仍有不少人不喜歡在公開場合談性，但Tracy表示，其實不少客人都不介意與她及店員分享自己的困惑及詢問各種成人產品的使用方法。（吳鍾坤攝）

談及創業之初，Tracy指她與男友於2012年時只在網上售賣成人用品，及後見市場有發展空間，於是便於同年底開設實體店「18DSC成人用品店」，「我本身（對成人用品）有些許認識，但不算專業，而且我也曾有擔心過開舖會唔會好像在信和賣色情光碟般，但經過了解後，我就覺得沒有問題，因為這不是偷呃拐騙，而且大家都有需要。」不過Tracy坦言，當初在尋覓店舖的時候，不少業主對他們相當抗拒，「就算跟他們說只是銷售產品，他們都不接受，即使願意付錢也很難租得到舖位。」

男性客人居多

銷售成人用品已有接近7年的時光，Tracy指前往店舖惠顧的男女客人比例大約為7：3，當然也有不少情侶是一起前來選購用品，「始終男性情趣用品的種類和款式比女性多，因此男客人較多也無可厚非。」不過可別以為只有年輕人才會對情趣用品感興趣，她笑指，她的顧客由20多歲至70歲都有，「年紀比較大的，可能因為體能有限，需要性玩具幫手，希望藉此令另一半感到滿足。」

Tracy指，近年情趣用品市場競爭愈來愈大，加上Facebook、Instagram等社交媒體出現了大量情趣用品網店，不過，她認為實體店仍有其優勢，「 不少客人都喜歡見過實物才購買，尤其是第一次買的人，這樣他們便不怕貨不對辦。」（吳鍾坤攝）

成人用品 = 鹹濕？

不少人將成人用品與色情、鹹濕、淫蕩等的字眼掛鉤，令成人用品一直難登大雅之堂，或被視為日用品。不過如願意除下有色眼鏡，成人用品其實是可令情侶或夫妻之間的性生活更有新鮮感。Tracy指，「如果女士接受，可以買一些情趣內衣，令另一半的視覺有新衝擊，男士又可利用震蛋令另一半更容易進入高潮。」

與客人溝通的過程中，也不時鬧出笑話，其中一位18DSC的店員說，「有男客人問我如何戴安全套，又有女客人問我按摩捧這麼大支會不會很難放入陰道內等。香港的性教育很差，很多人都是藉觀看色情電影或聽朋友分享接收知識。」他又指，有客人在購買性用品時羞於啟齒，曾遇過有客人問有沒有「頭盔」賣，其實是想找SM（施虐癖和受虐癖）用的頭套，又有人問有沒有「鞋油」賣，其實是指女性高潮液。

Tracy指，「飛機杯」有很多不同種類和特色，有時要教客人如何區分，以便找到更針對性的產品。（吳鍾坤攝）

Tracy續指，男士性用品以飛機杯（自慰杯）最為人熟悉，但其實飛機杯也有很多不同種類和特色，但很多人只識講要飛機杯，「要引導他們，有時他們不是想要杯形那種，而是要仿真外型的，亦即是倒模名器，我要教他們如何區分，助他們找到更針對性的產品。」

Tracy又指，男女大不同，有時男士找不到女方身體敏感的位置，便會令對方的性慾下降，亦因每個人的身體都有不同，敏感位置可能在外陰、G點或整條陰道，因此用按摩捧便可更容易掌握到正確的位置和震動的強度。她笑言，「（性行為）不可以只有男生享受。」

按摩捧可以幫助女性找到自己高潮的正確位置和震動的強度。（吳鍾坤攝）

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