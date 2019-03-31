【海外職場】專訪出租大叔：Sell成熟穩重安全感　仲有三種類型揀

生活中總會有需要麻煩別人的時候，但開口求助並非易事，欠了人情，心裡也難以舒坦。早在出租男友風潮吹進大馬前，就有人提供「出租大叔」服務，而今這位在2017年「出道」的大叔也趁著早前農曆新年，推出出租男友新年及情人節配套，提供各類型男友任卿挑選。

出租男友大熱，大叔也來搶灘！馬來西亞的鄧志樂是大馬首位出租大叔，全職為有需要的人服務，範圍基本上和日本的出租大叔相似，主要是藉出耳朵聆聽心聲及分享作為大叔的人生經驗，絕不提供性服務。這兩年來提供過民宿看管、排隊買票、市集助理等服務，日前在面子書專頁釋出出租男友的帖子，他直言：「以往出租男友不外是身形健碩、顏值超標的帥哥或可愛帥氣的小鮮肉，但隨著成熟型大叔崛起，我覺得今年一定得推這個大叔版的出租男友配套。」

工作經驗豐富游刃各類話題

他一共上載了3張全身照，分別以能讓家長安心的未來女婿造型、成熟穩重成功紳士大叔造型及潮裝偽文青造型入鏡，讓承租者能對「貨品」外形一目瞭然。另外，也不忘附上中英文說明，清楚地列出這3種男友的個性、各語言的流利度及善於談論的話題。曾任辦公室文員，有娛樂記者、時尚雜誌編輯、旅遊雜誌特約、二手高級腕錶銷售經驗的他對於開展及應付各類話題似乎游刃有餘，簡介中也明訂可提供的服務有食物清盤手、餐後洗碗工、提年貨或禮袋的苦力等，並寫明無法接受的任務包括同房共眠、豪賭及過量飲酒。值得一提的是，曾出租到兒童嘉年華會為小朋友扭氣球的他願意提供這項附加服務，讓小朋友開心，也提供回鄉過年或國外家庭旅行的旅伴服務。

按下圖看三款「出租大叔」服務配套▼

雖說招租帖子極花心​​思，但鄧志樂坦言，推出這項配套時，對有可能隨之而來的反應不做任何預想，「也因為這樣，反應還不錯時，有點受寵若驚。」不過，他不忘強調：「很多人覺得這只是宣傳手法或是趁著佳節娛樂大眾的手段，抱著半信半疑的態度來圍觀。」帖子上載至今已一星期，他透露，有十幾個人詢問詳情，但目前仍未成交，「有的時間不能配合，有的幫朋友問，有的嫌貴，也有的叫我去做別的事，比方說顧店。」

他坦言，時間已預留給出租男友這項服務，因此暫時不會接其他不相關的任務。至於有意承租者的年齡，他不太確定，並打趣說：「也有可能是覺得大叔不帥，或擔心穿幫。 」

提供情感出口

接受「你會否考慮出租自己？」網絡調查的男士，有好幾人提到「幫一下人家咯」、「賺錢又做善事」這樣的說法，但所謂的「幫」換個角度來看，是不是也是一種「騙」，回應調查的男士中就有其中一位表示，只願意出租自己讓對方有戀愛的感覺，但無法接受要見家長，他說：「我不想傷長輩的心，他們認定了你是他女兒或孫女的男友，但實際上你不是，也許他會希望你能給她幸福，好好對待她，但其實你只是個戲子，那種感覺不好受…」

關於有可能涉及的道德因素，大叔搞笑回應：「我也是第一次出來做。我想真的要做了之後，才能好好回應這個問題。」不過，他也坦承，其實並未好好思考過這個問題，願意靜下心來想一想。他提出，許多人對出租情人這件事有負面看法，但其實不一定非得那麼看。

原是時尚設計師兼大學講師的西本貴信，在2012年架設大叔租賃服務線上平臺，平臺上現有來自日本36個城市，從事各行各業的上百名大叔。他2017年出版《出租大叔日記》，講述自己原本不過想用人生經驗變現，卻意外走進承租者有血有淚的人生故事裡。（馬來西亞東方網）

他說：「在日本發起出租大叔服務的西本貴信曾分享他經歷的一個故事，有人租他，希望他以爸爸的身份一起釣魚，因為對方的父親已過世，他需要一個報告結婚喜訊的出口。所以，與其說是騙人或自我欺騙，是不是也有可能只是想找個出口？」

那名約西本貴信釣魚的委託人想在過去經常和父親一塊去的地方，向已死去的父親稟告即將結婚的事，而西本貴信也專業地化身為對方的父親，熱情地與他談論結婚對象的一些細節，他在書中寫道：「如同這位委託人，我也曾在母親的墓前，稟告結婚的消息。」

人和人一塊兒生活在同一個世界裡，不可能完全沒有交集，在生命的很多時候，我們可能需要邀請另外一個人短暫進駐，成為一塊可以暫時捉住的浮木，鄧志樂希望為出租這個行業建立較為正面的形象，無論是出租大叔抑或出租男友。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特寫】大叔加入偽男友市場推3款人設招租】