【職場熱話】網民互訴上司Mean爆說話：點解公司會請啲弱智返嚟…

「份糧包埋㗎！」這句話，道盡了不少打工仔的血淚與委屈。返工從來不只工作這麼簡單，除了做好份內事，處理辦公室政治、受氣、OT等等不少人已見慣不怪。可是，如果上司或同事說出一些「踩界」的難聽說話，的確會令人心裏留下一根刺。

上司對同事的冷嘲熱諷，會令員工內心累積不滿，甚至成為離職的導火線。（VCG）

有網民在討論區叫人分享返工聽過好難聽的說話，引來熱烈回應，當中更有涉及人身攻擊等過份言論，例如樓主曾聽過「點解公司會請埋啲弱智返黎（嚟）」，又有人因在私立大學畢業被歧視，將其工作能力與學歷掛鉤；更有人因外貌比較成熟而被暗諷工作表現與外表不符，「你個樣生得咁senior（成熟） 唔該你做野就senior少少啦」。

此外，有網民分享上司冷血的一面，事主想陪媽媽看醫生而遲到，被指「人地有數就話姐（啫），你冇數憑咩陪阿媽睇醫生而要遲番（返）」；又有地盤工友父親去世後數天沒上班，被管工直指「頭七都過埋啦仲唔返黎」，完全沒有一點體諒，令人齒冷。

按圖了解：

（連登討論區截圖）

至於最常見的難聽說話，則是被上司或老闆要求OT，以及經常在放工前才交帶要做的工作，例如「今日做曬佢，聽朝放係（喺）我枱面」、「成日都咁早走」、「比（畀）機會你做多啲」等，即使上班時間是九點至六點，六點半離開仍被視為早走，有網民慨嘆這種扭曲的文化導致有人做事永遠拖慢做，「人地專登做慢，仲做少左（咗）野（嘢），反而無（冇）問題。」

另一個令打工仔相當無奈的常見情景，就是處於問又錯不問又錯的兩難局面，如果問就會被批「下（吓），咁簡單都要問？你第一日返工？」，如果自己嘗試做但做錯，又會被指自把自為。有網民指，不少「老屎忽」都不太有耐性教新人，覺得新人應要很快上手，網民對此非常不滿，「又唔諗下如果請一個新人一開始就做得哂你d（啲）野（嘢）都唔使要你啦XX」。

按圖了解更多網民分享：

（連登討論區截圖）

+ 7 + 6 + 5

不同崗位的打工仔都有各自的壓力，但這並非恃勢凌人、人身攻擊員工或同事的原因，多一點同理心，了解身邊同事的需要，給予足夠的指引和幫助，他們自然會更用心做好工作，同時發揮個人才能，如果上司只會打壓或諷刺自己，試問又有誰會好好表現呢？禍從口出，學會說話前先三思也是一種修行，不要令說話成為傷人的武器。

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